Україні варто погодитися на мирну угоду з Росією, оскільки подальше затягування війни лише погіршить ситуацію.

Про це президент США Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами у Білому домі.

Трамп про мирну угоду між Україною та Росією

Дональд Трамп закликав Україну погодитися на мирну угоду з Росією, заявивши, що відмова від домовленостей може мати негативні наслідки.

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— Україна має хотіти завершити цю війну. Зеленський має хотіти завершити цю війну, і якщо він цього не хоче, я думаю, це матиме дуже погані наслідки, — сказав американський президент.

Трамп пояснив свою позицію тим, що Росія, за його словами, має значно більші людські ресурси та продовжує захоплювати українські території.

Він стверджує, що російські війська просуваються вперед щотижня, тоді як Україна не має таких самих можливостей для поповнення армії.

Американський президент також заявив, що минулого місяця Росія та Україна разом нібито втратили 32 тис. військових. Водночас джерел цих даних він не навів.

За словами Трампа, його турбують насамперед людські втрати, а не безпосередній вплив війни на Сполучені Штати.

— Якщо вони не укладуть угоду, зрештою все, на мою думку, тільки погіршуватиметься, — наголосив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи обов’язково президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін мають перебувати в одній кімнаті для підписання мирної угоди, Трамп заявив, що такої необхідності немає.

— Це залежить від обставин. Їм необов’язково бути в одній кімнаті. Думаю, вони можуть зробити це й іншим способом. Їм важко перебувати в одній кімнаті, — пояснив президент США.

Він додав, що для нього не має значення, у який саме спосіб сторони досягнуть домовленостей, якщо це дозволить припинити загибель людей.

Трамп також вкотре заявив, що однією з головних перешкод для завершення війни вважає особисту неприязнь між Зеленським і Путіним.

— Ненависть між президентом Путіним і президентом Зеленським величезна. Думаю, це головна причина, чому вони не змогли домовитися, — сказав він.

Американський президент також висловив переконання, що Україна могла домовитися про завершення війни на вигідніших умовах ще два роки тому.

За його словами, нинішні можливості для укладення угоди можуть бути гіршими, ніж раніше.

Крім того, Трамп припустив, що європейські країни поступово втомлюються від фінансової підтримки України.

Раніше Дональд Трамп заявив про готовність провести тристоронню зустріч із Володимиром Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Водночас американський президент наголосив, що головною темою такого саміту хотів би зробити не завершення війни в Україні, а скорочення ядерних озброєнь.

За інформацією Axios, зустріч потенційно можуть організувати в листопаді в Китаї. Однак остаточних домовленостей щодо її проведення поки немає.

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