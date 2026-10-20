Президент США Дональд Трамп готов провести трехстороннюю встречу с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом сообщают Axios и CNBC.

Трамп о встрече с Путиным и Си Цзиньпином

19 октября Дональда Трампа спросили, готов ли он провести трехсторонний саммит с лидерами России и Китая, в частности, чтобы обсудить прекращение войны в Украине.

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Президент США подтвердил, что открыт для такой встречи, но отметил, что главной темой хотел бы сделать денуклеаризацию — сокращение ядерного оружия.

— Я бы сделал это не столько ради Украины. Мы бы провели эту встречу, чтобы поговорить о денуклеаризации, — заявил Трамп.

По информации Axios, американский президент уже около двух лет говорит о желании достичь договоренностей с Россией и Китаем по сокращению ядерных арсеналов. Однако до сих пор Москва и Пекин не проявляли особой готовности к такому соглашению.

Трамп также не исключил, что во время возможной встречи будут обсуждаться торговля и другие вопросы.

— Если президент Си этого хочет, я бы это сделал. Я уверен, что мы бы поговорили и о других вещах, таких как торговля, — сказал он.

По данным американских СМИ, трехстороннюю встречу могут организовать в ноябре в Китае.

Ожидается, что Дональд Трамп посетит китайский город Шэньчжэнь для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), запланированном на 18–19 ноября.

Axios сообщает, что Кремль продвигает идею трехсторонней встречи еще с июля. Путин поднимал этот вопрос во время телефонных разговоров с Трампом, в частности на прошлой неделе.

В то же время китайские власти пока не выразили готовности организовать такой саммит.

Окончательных договоренностей о проведении встречи и ее повестке дня пока нет.

Трамп раскритиковал Зеленского и высказался о переговорах по Украине

Во время общения с журналистами 19 октября Трамп также ответил на вопрос о возможности обсуждения войны в Украине без участия президента Владимира Зеленского.

— Сделаю все, что могу, чтобы остановить войну, независимо от того, есть там кто-то или нет, — заявил американский президент.

Кроме того, Трамп снова раскритиковал Зеленского после его заявлений об ослаблении американских санкций против России и проблемах со спутниковой связью и передачей разведывательных данных Украине.

— Зеленский не знает, о чем говорит. Зеленский — это человек, который давно должен был урегулировать эту войну, — сказал Трамп.

Он также заявил, что, по его мнению, переговоры от имени Украины должен вести кто-то другой, повторив свой предыдущий призыв к смене украинского президента.

В то же время Трамп сообщил, что не знает, кто мог отдать распоряжение о сбоях в работе Starlink, но хотел бы это выяснить.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести трехсторонний саммит с участием Си Цзиньпина во время телефонного разговора 9 октября.

По данным издания, Кремль рассматривал возможность организовать встречу в ноябре в Китае без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил обсуждение такой инициативы, но отметил, что конкретных договоренностей нет.

Позже госсекретарь США Марко Рубио тоже подтвердил, что возможность встречи лидеров трех стран обсуждалась, но не смог сказать, согласовали ли ее окончательно.

19 октября Министерство иностранных дел Китая прокомментировало информацию о возможном саммите. Пресс-секретарь ведомства Мао Нинь заявила, что пока ей нечего сказать по этому поводу.

В то же время министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил о рисках проведения саммита Трампа, Путина и Си Цзиньпина.

По мнению главы украинского МИД, такая встреча может только подтолкнуть Россию продолжать войну.

Сибига подчеркнул, что трехсторонние переговоры с участием Зеленского, Трампа и Путина, напротив, могли бы приблизить окончание войны, если Москва продемонстрирует реальную готовность к миру.