Напруженість у відносинах України зі Сполученими Штатами не зумовлена особистими стосунками президента Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.

Про це глава держави розповів в інтерв’ю CNN.

Зеленський про санкції проти РФ та відносини із Трампом

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну проти України.

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– Моє ставлення до Путіна цілком чітке. Я вважаю, що якщо ми скасуємо санкції, ми зробимо його сильнішим. Це не щось особисте між мною та президентом Трампом, і, звісно, я проти будь-якого скасування санкцій, – сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що європейські союзники передали Україні певну кількість ракет для протиповітряної оборони, проте “цього недостатньо для того, щоб захистити себе”.

За словами Зеленського, наразі Україна найбільше потребує від партнерів двох речей – не скасовувати санкції проти Путіна та отримати ракети.

Президент назвав зустріч в Осло продуктивною, проте висловив сумніви щодо прагнення Володимира Путіна до миру.

– Путін грає, знаєте, він гравець. Це прикро, оскільки він грає життями інших людей, і, звісно, він не хоче (припиняти війну, – Ред.). Тому ми хочемо, аби наші партнери не давали йому можливості стати сильнішим та зламати нас, – сказав Зеленський.

Глава держави натякнув на можливість замороження нинішніх ліній фронту, щоб “укласти перемир’я, припинити вбивства, сісти і поговорити”.

Україна не визнає окуповані РФ території

Однак він наголосив, що пропозиція передати Росії українські території, які наразі перебувають під контролем Києва, приречена на провал. Україна ніколи не визнає окуповані території частиною Росії.

– Наша земля дуже важлива, бо йдеться про людей. Йдеться не про кілометри. Багато людей загинуло, захищаючи цю землю, нашу незалежність, нашу країну. Ніхто не визнає ці тимчасово окуповані території як російські, і я думаю, що Росія це розуміє. Шкода, якщо хтось цього не розуміє, але це їхня справа, – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори президента Володимира Зеленського зі спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом. У зустрічі брали участь прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александер Стубб.

Стів Віткофф зустрівся з Володимиром Путіним 21 жовтня у Санкт-Петербурзі.

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