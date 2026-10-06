В ночь на 6 октября в Московской области России раздались мощные взрывы. Российские власти заявили об уничтожении десятков дронов на подлете в Москву, тогда как очевидцы сообщали о работе противовоздушной обороны и возгорании.

Об этом сообщает ASTRA.

Атака дронов на Московскую область 6 октября

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в направлении Московского региона якобы улетали около 650 беспилотников. По его утверждению, большинство из них российская противовоздушная оборона уничтожила на отдаленных рубежах, а 105 дронов непосредственно на подлете в столицу.

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В то же время в Подмосковье очевидцы сообщали о серии громких взрывов. В сети также появились видеопролеты беспилотников, работы систем ПВО и задымления.

Одно из возгораний, по данным OSINT-аналитиков ASTRA, произошло в районе села Константиново Раменского городского округа. На обнародованных кадрах, снятых в поселке Володарском, зафиксирован пожар на территории линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВСС) Володарская.

ЛВСС Володарская является крупнейшей нефтебазой Московского региона и входит в структуру Транснефтепродукта. Объект предназначен для хранения и транспортировки автомобильного бензина, авиационного и дизельного горючего.

Годовой товарооборот станции составляет около 3 млн. тонн нефтепродуктов. Она также связана сетью продуктопроводов с ключевыми аэропортами Московского авиационного узла – Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Российские власти пока не сообщали о возможных повреждениях объекта.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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