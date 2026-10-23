У п’ятницю, 23 жовтня, в Росії відбулася атака на завод Протон у місті Орел. Продукція підприємства використовується у виробництві російського озброєння.

Про це повідомляє Exilenova+.

Атака на завод Протон в Росії: що відомо

Під час атаки в регіоні оголосили ракетну небезпеку. Місцеві жителі повідомляли у соцмережах щонайменше про чотири вибухи та великий стовп диму над містом.

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Губернатор регіону підтвердив ракетний удар по підприємству. За його словами, атака на завод Протон відбулася в годину пік, коли люди поверталися з роботи додому.

– Ракетного удару було завдано саме під час перезмінки робітників. Унаслідок цього було ліквідовано кілька десятків співробітників, які виготовляли елементи для вбивства українців, – уточнив рух АТЕШ.

Також повідомляється про удар поблизу прикордонного поста, розташованого неподалік заводу.

Пізніше в Exilenova+ додали, що внаслідок ракетної атаки знищено щонайменше один виробничий цех заводу Протон.

– На оприлюднених кадрах об’єктивного контролю виявлено критичні руйнування одного з ключових виробничо-збірних корпусів підприємства ВПК РФ. Внаслідок влучання повністю обвалилися верхні поверхи, покрівля та фасадні конструкції будівлі, що унеможливлює подальше функціонування технологічних ліній у цьому цеху, – зазначається у повідомленні.

АТ Протон спеціалізується на виробництві напівпровідникових приладів, світлодіодів та електронних компонентів для промисловості й спеціальної техніки.

Його продукція використовується у російських ракетах 9М723 Іскандер-М, крилатих авіаційних ракетах С-71 Ковер і зенітних ракетно-гарматних комплексах Панцирь-С1.

Фото: Exilenova+

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