Российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере заявил, что окончание войны возможно только при условии полного и безусловного учета интересов Кремля. В то же время страна-агрессорка не намерена отказываться от своих захватнических планов по востоку Украины.

Об этом сообщают МИД России, издания Reuters и Sky News.

Путин заявил о намерении захватить весь Донбасс

Как отмечает источник Reuters, во время переговоров Путин прямо заявил президенту Финляндии и премьеру Норвегии, что Россия не пойдет на компромиссы и попытается захватить весь Донбасс. В ответ европейские лидеры отметили необходимость достижения именно справедливого мира для Украины.

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Кроме того, в российском Министерстве иностранных дел утверждают, что Путин обвинил страны Европейского Союза и НАТО в политике, которая якобы способствует продолжению боевых действий.

Также кремлевский диктатор проинформировал собеседников о начале гуманитарной операции при посредничестве США вблизи временно оккупированных Олешек в Херсонской области и введении временного прекращения огня на этом конкретном участке фронта.

Подготовка к встрече в Абу-Даби и координация с Киевом

Телефонный разговор состоялся 27 октября по инициативе лидеров Финляндии и Норвегии после их предварительных консультаций с Украиной. Стубб и Стере принимали участие в переговорах от имени собственных государств, а не всей Европы, а после звонка обсудили все детали с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Главной темой обсуждения стала подготовка к новому раунду встреч между Украиной, США и РФ, которые планируют провести в Абу-Даби в первой половине ноября. Они должны быть сосредоточены на вопросах обеспечения безопасности Украины и России после полного прекращения боевых действий.

По данным Sky News, после разговора с Путиным премьер Норвегии отметил, что у него создалось впечатление, будто Москва тщательно готовится к встрече в Абу-Даби.

В то же время во время диалога они подняли вопросы стабильности в Балтийском море и Северной Европе. Стубб и Стере отметили обязательное соблюдение международного морского права и свободы судоходства.

Президент Финляндии назвал разговор откровенным и содержательным, а премьер Норвегии обратил внимание на важность деэскалации, подтвердив непоколебимую дальнейшую поддержку Украины со стороны обеих стран. По итогам контактов они договорились поддерживать прямую связь.

Напомним, 27 октября президент Финляндии и премьер-министр Норвегии провели телефонный разговор с Путиным по собственной инициативе. Итогами диалога они поделились с президентом Украины Зеленским.

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