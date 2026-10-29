Надзорный орган Пентагона отказался расследовать причины недавних перебоев в работе Starlink и Starshield в Украине, переадресовав вопросы законодателей в Воздушные силы США. Это вызвало беспокойство американских сенаторов о влиянии Илона Маска на военную связь.

Об этом сообщает The Washington Post.

Расследование перебоев в работе Starlink и Starshield

Украинские чиновники, в частности, президент Владимир Зеленский, заявляли, что ограничения спутниковой связи мешали перехватывать российские реактивные ударные дроны.

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Сенатор-демократ Джин Шахин подчеркнула, что администрация Дональда Трампа и SpaceX предоставляли противоречивые объяснения причин перебоев. По ее словам, необходимо независимое расследование, чтобы установить ответственных и предотвратить подобные ситуации в будущем.

В минувшие выходные Маск признал, что SpaceX ограничила пропускную способность Starlink в Украине, обвинив ее в нарушении условий пользования. В то же время, он заявил, что все изменения в работе военной версии системы Starshield контролировало правительство США. Дональд Трамп возразил, что предписывал вводить ограничения, в то время как вице-президент Джей Ди Венс намекнул на координацию действий Белого дома с Маском.

Американские законодатели стремятся выяснить, причастны ли чиновники США к ограничениям Starshield и воспользовался ли Маск пробелами в системе контроля.

В ответ на запрос генеральный инспектор Пентагона сообщил, что на их беспокойство лучше ответят Воздушные силы США.

— Это расценивается как отказ генерального инспектора расследовать деятельность Маска, несмотря на то, что у него есть все возможности, — заявил помощник конгрессмена, который высказался на условиях анонимности.

Ранее, в 2022 году, Маск распорядился ограничить работу Starlink в районах Херсонской и Донецкой областей, объяснив это опасениями по поводу эскалации войны со стороны России.

На фоне недавних перебоев финская спутниковая компания Iceye объявила о сотрудничестве с Nokia и Министерством обороны Украины по изучению возможностей развития суверенной спутниковой связи.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что Украина получила из Европы 2 тыс. дронов-перехватчиков Барс. В ходе испытаний один из беспилотников успешно уничтожил российский Shahed, однако после ограничения работы спутниковой связи Starlink эти перехватчики перестали работать.

Источник : The Washington Post

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