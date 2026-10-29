Наглядовий орган Пентагону відмовився розслідувати причини нещодавніх перебоїв у роботі Starlink та Starshield в Україні, переадресувавши запитання законодавців до Повітряних сил США. Це викликало занепокоєння американських сенаторів щодо впливу Ілона Маска на військовий зв’язок.

Про це повідомляє The Washington Post.

Розслідування перебоїв у роботі Starlink та Starshield

Українські посадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, заявляли, що обмеження супутникового зв’язку заважали перехоплювати російські реактивні ударні дрони.

Зараз дивляться

Сенаторка-демократка Джин Шахін наголосила, що адміністрація Дональда Трампа та SpaceX надавали суперечливі пояснення причин перебоїв. За її словами, необхідне незалежне розслідування, щоб встановити відповідальних і запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Минулих вихідних Маск визнав, що SpaceX обмежила пропускну здатність Starlink в Україні, звинувативши її в порушенні умов користування. Водночас він заявив, що всі зміни в роботі військової версії системи Starshield контролював уряд США. Дональд Трамп заперечив, що наказував запроваджувати обмеження, тоді як віцепрезидент Джей Ді Венс натякнув на координацію дій Білого дому з Маском.

Американські законодавці прагнуть з’ясувати, чи причетні урядовці США до обмежень Starshield і чи скористався Маск прогалинами в системі контролю.

У відповідь на запит генеральний інспектор Пентагону повідомив, що на їхні занепокоєння краще дадуть відповідь Повітряні сили США.

— Це розцінюється як відмова генерального інспектора розслідувати діяльність Маска, попри те, що він має для цього всі можливості, — заявив помічник конгресмена, який висловився на умовах анонімності.

Раніше, у 2022 році, Маск розпорядився обмежити роботу Starlink у районах Херсонської та Донецької областей, пояснивши це побоюваннями щодо ескалації війни з боку Росії.

На тлі нещодавніх перебоїв фінська супутникова компанія Iceye оголосила про співпрацю з Nokia та Міністерством оборони України для вивчення можливостей розвитку суверенного супутникового зв’язку.

Раніше президент Володимир Зеленський розповів, що Україна отримала з Європи 2 тис. дронів-перехоплювачів Барс. Під час випробувань один із безпілотників успішно знищив російський Shahed, однак після обмеження роботи супутникового зв’язку Starlink ці перехоплювачі перестали працювати.

Джерело : The Washington Post

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.