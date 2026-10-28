Украина получила 2 тыс. дронов-перехватчиков Барс, профинансированных одной из европейских стран. В ходе испытаний один из беспилотников успешно уничтожил российский Shahed, однако после ограничения работы спутниковой связи Starlink эти перехватчики перестали работать.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

Остановка дронов-перехватчиков Барс

По словам главы государства, Украина нашла европейскую страну, которая согласилась профинансировать закупку 2 тыс. дронов-перехватчиков. После получения украинских военных решили проверить эти дроны против российских воздушных целей.

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– Мы нашли европейскую страну. Они заплатили за 2000 единиц. Я знал, что у нас есть 2000. Я сказал: Давайте проверим. Возможно, он (дрон-перехватчик — Ред.) сможет уничтожать цели. И он уничтожил Shahed. Мы были очень рады. А потом Starshield перестал работать, – рассказал Зеленский.

Президент отметил, что не знает, кто именно принял решение об отключении системы. В то же время он отметил, что техническая возможность включать и выключать Starshield есть только у компании SpaceX.

Как Украина использует Starshield

По словам Зеленского, Украина применяет Starshield против российской агрессии на украинской территории, а не для операций в РФ.

Система используется, в частности, для обеспечения логистики на фронте — доставки военным пищи и воды. Также она помогает противодействовать российским ударным беспилотникам Shahed и реактивным дронам.

Зеленский сообщил, что в настоящее время Силы обороны уничтожают около 90% российских Shahed. В начале применения этих беспилотников показатель перехвата составил 50-75%, а иногда достигал 78%.

Президент также заявил, что во время отключения Starlink/Starshield погибали гражданские, в то же время уточнив, что это происходило по разным причинам.

Напомним, что в ночь на 14 октября украинские военные зафиксировали ограничение работы терминалов Starshield – военной версии спутниковой связи Starlink.

По данным источников Интерфакс-Украина в Министерстве обороны, терминалы теряли связь при движении со скоростью сверх установленного порога. В зависимости от оборудования он составлял примерно 72-161 км/ч.

Ограничения усложнили работу беспилотников-перехватчиков и ударных БПЛА, а также логистику, разведку и ретрансляцию связи.

Основатель компании SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск заявил, что украинские военные якобы нарушили условия использования терминалов спутниковой связи Starlink. В Украине это опровергают.

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