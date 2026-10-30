Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зупинила поповнення та виведення коштів після масштабної хакерської атаки. Збитки від інциденту компанія оцінює приблизно у $6,3 млрд.

Про це Binance повідомила 30 жовтня в офіційній заяві.

Хакерська атака на Binance: що відомо

За даними компанії, зловмисники змогли проводити несанкціоновані транзакції. Наразі Binance співпрацює з правоохоронцями та фахівцями з аналізу блокчейну, щоб відстежити викрадені активи.

Зараз дивляться

Близько $3 млрд із коштів, пов’язаних з атакою, вже вдалося заморозити. Біржа також запевнила, що візьме на себе покриття всіх збитків, а активи користувачів перебувають у безпеці.

Повідомляється, що зловмисники могли скористатися скомпрометованим ноутбуком одного з інженерів DevOps. Це дозволило їм отримати доступ до службового контейнера та ініціювати несанкціоновані операції з виведення коштів.

Водночас Binance заявила, що не виявила ознак витоку приватних ключів криптовалютних гаманців.

Блокчейн-аналітична компанія TRM Labs оцінює обсяг виведених активів приблизно у $6,36 млрд. Кошти вивели з гаманців Binance у десяти блокчейн-мережах.

Причетність КНДР

У TRM Labs вважають, що за атакою стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. Якщо ці підозри підтвердяться, то інцидент стане найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії галузі. Для порівняння, під час зламу біржі Bybit у лютому 2025 року зловмисники викрали цифрові активи майже на $1,5 млрд.

Новини про злам Binance спричинили падіння вартості біткоїна. Найбільша криптовалюта опустилася нижче $77 тис. уперше більш ніж за місяць, однак згодом частково відіграла втрати.

Співзасновник Binance Чанпен Чжао також відреагував на інцидент у соцмережі X. Він заявив, що користувацькі кошти перебувають у безпеці та подякував компаніям Tether і Circle за оперативне замороження пов’язаних з атакою активів.

Співзасновниця біржі І Хе повідомила, що компанія розраховує відновити виведення коштів протягом 48 годин.

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Джерело : Bloomberg, Reuters

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