Із Binance $6,3 млрд могли викрасти північнокорейські хакери: що відомо
- Binance оцінює наслідки кібератаки у $6,3 млрд.
- Близько $3 млрд активів вдалося заморозити.
- TRM Labs пов'язує атаку з хакерським угрупованням Північної Кореї TraderTraitor.
Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance зупинила поповнення та виведення коштів після масштабної хакерської атаки. Збитки від інциденту компанія оцінює приблизно у $6,3 млрд.
Про це Binance повідомила 30 жовтня в офіційній заяві.
Хакерська атака на Binance: що відомо
За даними компанії, зловмисники змогли проводити несанкціоновані транзакції. Наразі Binance співпрацює з правоохоронцями та фахівцями з аналізу блокчейну, щоб відстежити викрадені активи.
Близько $3 млрд із коштів, пов’язаних з атакою, вже вдалося заморозити. Біржа також запевнила, що візьме на себе покриття всіх збитків, а активи користувачів перебувають у безпеці.
Повідомляється, що зловмисники могли скористатися скомпрометованим ноутбуком одного з інженерів DevOps. Це дозволило їм отримати доступ до службового контейнера та ініціювати несанкціоновані операції з виведення коштів.
Водночас Binance заявила, що не виявила ознак витоку приватних ключів криптовалютних гаманців.
Блокчейн-аналітична компанія TRM Labs оцінює обсяг виведених активів приблизно у $6,36 млрд. Кошти вивели з гаманців Binance у десяти блокчейн-мережах.
Причетність КНДР
У TRM Labs вважають, що за атакою стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor. Якщо ці підозри підтвердяться, то інцидент стане найбільшою крадіжкою криптовалюти в історії галузі. Для порівняння, під час зламу біржі Bybit у лютому 2025 року зловмисники викрали цифрові активи майже на $1,5 млрд.
Новини про злам Binance спричинили падіння вартості біткоїна. Найбільша криптовалюта опустилася нижче $77 тис. уперше більш ніж за місяць, однак згодом частково відіграла втрати.
Співзасновник Binance Чанпен Чжао також відреагував на інцидент у соцмережі X. Він заявив, що користувацькі кошти перебувають у безпеці та подякував компаніям Tether і Circle за оперативне замороження пов’язаних з атакою активів.
Співзасновниця біржі І Хе повідомила, що компанія розраховує відновити виведення коштів протягом 48 годин.