Новый исторический максимум: биткоин преодолел отметку в $125 тыс.
Биткоин установил новый исторический максимум, преодолев отметку в $125 тыс. впервые с августа.
Стремительный рост произошел на фоне правительственного шатдауна в США – временного прекращения работы федеральных учреждений из-за отсутствия принятого бюджета.
Новый рекорд биткоина
Стоимость криптовалюты в воскресенье, 5 октября, достигла $125 689, а в понедельник утром в Сингапуре держалась на уровне около $124 тыс.
Рост биткоина совпал со скачком цен на золото, которое превысило $3,9 тыс. за унцию и установило собственный исторический рекорд.
Другие криптовалюты остались стабильными: эфир держался на уровне около $4,5 тыс., а XRP – чуть ниже $3.
Причина роста биткоина
Эксперты объясняют, что из-за приостановки работы государственных учреждений в США не была обнародована важная экономическая статистика, в частности данные о занятости. На фоне этой неопределенности инвесторы начали переводить деньги в более стабильные активы – золото и биткоин.
По оценкам аналитиков, биткоин в дальнейшем может подняться до $135 тыс., а если интерес инвесторов сохранится – и до $150 тыс. В то же время эксперты предупреждают, что слишком активные спекуляции могут вызвать резкие колебания курса, если спрос внезапно упадет.
Сейчас большинство инвесторов ставят на дальнейший рост стоимости – более 60% контрактов на рынке предусматривают именно повышение цены. Такой оптимизм может обернуться рисками: если спрос ослабнет, биржу может всколыхнуть волна массовых продаж.
Напомним, что последний рекорд биткоина фиксировали в августе – тогда криптовалюта достигла отметки в $124 тыс.