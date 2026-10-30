Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября планирует посетить Турцию с рабочим визитом по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

Встреча Зеленского и Эрдогана: когда состоится и темы

Переговоры лидеров двух государств пройдут в Стамбуле.

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Стороны намерены обсудить дальнейшее углубление украинско-турецких отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.

Особое внимание будет уделено российско-украинской войне и ситуации безопасности в Черном море.

В пресс-службе турецкого президента отметили, что во время разговора Эрдоган подтвердил готовность Анкары способствовать возобновлению дипломатических контактов между Украиной и Россией для завершения войны путем переговоров.

В то же время, украинская сторона пока официально не подтвердила запланированный визит Зеленского.

Накануне, по информации Белого дома, президент США провел телефонный разговор с Эрдоганом.

Напомним, что предыдущая встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре в Нью-Йорке. Тогда президенты обсудили безопасность в Черном море, возобновление продовольственного экспорта и перспективы заключения соглашения по беспилотникам (Drone Deal).

Нынешний визит украинского президента в Турцию готовится на фоне ожидаемого возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, проведение которых запланировано на ноябрь.

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