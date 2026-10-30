Зеленский встретится с Эрдоганом: когда и какие темы будут обсуждаться
- Президент Украины Владимир Зеленский планирует совершить рабочий визит в Турцию по приглашению Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Лидеры двух государств намерены обсудить дальнейшее развитие двусторонних отношений и актуальные международные вызовы.
- Турецкая сторона уже обнародовала подробности предстоящих переговоров, тогда как официального подтверждения от Киева пока нет.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября планирует посетить Турцию с рабочим визитом по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщил руководитель управления коммуникаций администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Встреча Зеленского и Эрдогана: когда состоится и темы
Переговоры лидеров двух государств пройдут в Стамбуле.
Стороны намерены обсудить дальнейшее углубление украинско-турецких отношений, а также актуальные региональные и международные вопросы.
Особое внимание будет уделено российско-украинской войне и ситуации безопасности в Черном море.
В пресс-службе турецкого президента отметили, что во время разговора Эрдоган подтвердил готовность Анкары способствовать возобновлению дипломатических контактов между Украиной и Россией для завершения войны путем переговоров.
В то же время, украинская сторона пока официально не подтвердила запланированный визит Зеленского.
Накануне, по информации Белого дома, президент США провел телефонный разговор с Эрдоганом.
Напомним, что предыдущая встреча Зеленского и Эрдогана прошла в сентябре в Нью-Йорке. Тогда президенты обсудили безопасность в Черном море, возобновление продовольственного экспорта и перспективы заключения соглашения по беспилотникам (Drone Deal).
Нынешний визит украинского президента в Турцию готовится на фоне ожидаемого возобновления трехсторонних переговоров с участием Украины, США и России, проведение которых запланировано на ноябрь.