Украинская переговорная делегация отправилась в Абу-Даби, где запланировано проведение встреч с международными партнерами, в частности трехсторонних переговоров с участием Украины, США и РФ.

Об этом сообщил глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров в понедельник, 9 ноября.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

По его словам, во вторник и среду запланированы трехсторонние переговоры с участием представителей Украины, США и России.

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— В эти же дни в Абу-Даби будут находиться представители европейских стран, в частности формата Е4: Великобритании, Франции, Германии и Италии, а также представители НАТО и Еврокомиссии. С европейскими партнерами проведем отдельные координационные встречи, — отметил глава Службы внешней разведки.

Умеров объяснил, что для Украины важно поддерживать тесное взаимодействие со всеми основными партнерами, согласовывать позиции и иметь общее видение следующих шагов в переговорном процессе.

— Как определено президентом Владимиром Зеленским, делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса, — отметил он.

Рустем Умеров подчеркнул, что украинская делегация стремится достичь долгосрочного и устойчивого мира, обеспечить Украине гарантированную безопасность и создать реальные условия для восстановления страны после войны.

Состав делегаций на трехсторонних переговорах

Украину на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) будут представлять глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, заместитель начальника ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий и глава фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия.

О составе украинской делегации Интерфакс-Украина сообщил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин. По его словам, в ее состав также войдет аналитик от СВР.

Трехсторонние переговоры будут проходить в рабочем формате при посредничестве США.

Среди основных вопросов, которые планируют обсудить стороны, — энергетическое перемирие, предусматривающее прекращение ударов по энергетическим объектам и критической инфраструктуре, безопасность судоходства в Черном море и функционирование зернового коридора, гуманитарные вопросы и обмен пленными.

Американскую сторону на переговорах будут представлять представители президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

Российскую делегацию на трехсторонней встрече возглавит помощник Владимира Путина Владимир Мединский. По предварительной информации, в ее состав также войдут помощник президента РФ Юрий Ушаков, заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков и заместитель начальника Главного оперативного управления российского Генштаба Юрий Жигарловский.

Напомним, 4 ноября в Брюсселе состоялась встреча с участием представителей Украины, Европейской комиссии, США, Великобритании, Франции, Германии и НАТО.

Главными темами переговоров стали подготовка Плана процветания Украины и поиск финансирования для обеспечения потребностей государства в 2027 году.

От Украины над соответствующими документами работали команды Министерства экономики, Министерства финансов, Министерства обороны и Офиса президента.

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