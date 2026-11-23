Польша, Германия, Литва и Болгария создадут общую группу по расследованию поджогов инфраструктуры Starlink в Европе. Следователи проверят, связаны ли инциденты между собой и координировали ли их представители иностранной разведки.

Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.

Поджоги Starlink в Европе

Инциденты с поджогами объектов спутниковой связи Starlink фиксируют с сентября 2026 года. В частности, граждане Германии турецкого происхождения подожгли базу Starlink в Воле-Кробовской в ​​Мазовецком воеводстве Польши.

Сейчас смотрят

В начале декабря делегации прокуроров из Польши, Литвы, Болгарии и Германии должны встретиться, чтобы запустить создание совместной следственной группы.

Это позволит странам более тесно сотрудничать в расследовании поджогов IT-инфраструктуры, в частности на территории Польши, Литвы и Болгарии. По предварительным данным, к инцидентам причастны граждане Германии турецкого происхождения, а в одном из случаев – сербского. Следствие подозревает, что они могли действовать по указаниям иностранной разведки.

В Германии уже арестовали нескольких участников группы и предполагаемого организатора поджогов.

Международное расследование должно установить, были ли атаки частью скоординированной операции.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.