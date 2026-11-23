Поджоги баз Starlink в Европе: четыре страны создадут совместную следственную группуДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Четыре страны создадут совместную следственную группу по расследованию поджогов Starlink.
- Инциденты фиксируются с сентября 2026 года.
- В Германии уже задержали подозреваемых.
Польша, Германия, Литва и Болгария создадут общую группу по расследованию поджогов инфраструктуры Starlink в Европе. Следователи проверят, связаны ли инциденты между собой и координировали ли их представители иностранной разведки.
Об этом сообщает польская радиостанция RMF FM со ссылкой на источники.
Поджоги Starlink в Европе
Инциденты с поджогами объектов спутниковой связи Starlink фиксируют с сентября 2026 года. В частности, граждане Германии турецкого происхождения подожгли базу Starlink в Воле-Кробовской в Мазовецком воеводстве Польши.
В начале декабря делегации прокуроров из Польши, Литвы, Болгарии и Германии должны встретиться, чтобы запустить создание совместной следственной группы.
Это позволит странам более тесно сотрудничать в расследовании поджогов IT-инфраструктуры, в частности на территории Польши, Литвы и Болгарии. По предварительным данным, к инцидентам причастны граждане Германии турецкого происхождения, а в одном из случаев – сербского. Следствие подозревает, что они могли действовать по указаниям иностранной разведки.
В Германии уже арестовали нескольких участников группы и предполагаемого организатора поджогов.
Международное расследование должно установить, были ли атаки частью скоординированной операции.