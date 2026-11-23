Силы обороны нанесли удары по военным объектам российской армии. Были поражены места расположения подразделений беспилотных систем, средства противовоздушной обороны и объекты логистики РФ.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в понедельник, 23 ноября.

ВСУ поразили ряд военных объектов врага

По информации Генштаба, удары по вражеским целям наносили 22 ноября и в ночь на 23 ноября.

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— В Бердянске Запорожской области поражено место сосредоточения личного состава подразделения Рубикон. Это центр беспилотных технологий армии РФ, операторы которого охотятся на украинскую технику и логистику. В этот раз охота обернулась против них самих, – отмечается в сообщении.

Кроме того, украинские военные поразили зенитный ракетно-пушечный комплекс Тор на временно оккупированной территории Луганской области.

Также под удары попали пункты управления беспилотниками, расположенные вблизи Токмака Запорожской области и Цукурино Донецкой области.

Среди пораженных целей – склады материально-технических средств российских подразделений в районах Новоалександровки Запорожской области и Моспино Донецкой области.

В Генштабе объяснили, что удары по этим складам были направлены на нарушение тылового обеспечения подразделений российской армии.

В настоящее время масштабы нанесенного противнику ущерба уточняются.

Напомним, 19 ноября и в ночь на 20 ноября Силы обороны атаковали ряд военных объектов российской армии.

Тогда под поражение попали зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С2 в Брянской области РФ, пункт управления беспилотниками в Донецкой области и склады материально-технических средств в Луганской области.

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