Підпали баз Starlink у Європі: чотири країни створять спільну слідчу групуДодати Факти ICTV у вибрані джерела Google
- Чотири країни створять спільну слідчу групу для розслідування підпалів Starlink.
- Інциденти фіксуються із вересня 2026 року.
- У Німеччині вже затримали підозрюваних.
Польща, Німеччина, Литва та Болгарія створять спільну групу для розслідування підпалів інфраструктури Starlink в Європі. Слідчі перевірять, чи пов’язані інциденти між собою та чи координували їх представники іноземної розвідки.
Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на джерела.
Підпали Starlink в Європі
Інциденти з підпалами об’єктів супутникового зв’язку Starlink фіксують із вересня 2026 року. Зокрема, громадяни Німеччини турецького походження підпалили базу Starlink у Волі-Кробовській у Мазовецькому воєводстві Польщі.
На початку грудня делегації прокурорів із Польщі, Литви, Болгарії та Німеччини мають зустрітися, щоб запустити створення спільної слідчої групи.
Це дозволить країнам тісніше співпрацювати у розслідуванні підпалів IT-інфраструктури, зокрема на території Польщі, Литви та Болгарії. За попередніми даними, до інцидентів причетні громадяни Німеччини турецького походження, а в одному з випадків – сербського. Слідство підозрює, що вони могли діяти за вказівками іноземної розвідки.
У Німеччині вже заарештували кількох учасників групи та ймовірного організатора підпалів.
Міжнародне розслідування має встановити, чи були атаки частиною скоординованої операції.