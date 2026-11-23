Польща, Німеччина, Литва та Болгарія створять спільну групу для розслідування підпалів інфраструктури Starlink в Європі. Слідчі перевірять, чи пов’язані інциденти між собою та чи координували їх представники іноземної розвідки.

Про це повідомляє польська радіостанція RMF FM із посиланням на джерела.

Підпали Starlink в Європі

Інциденти з підпалами об’єктів супутникового зв’язку Starlink фіксують із вересня 2026 року. Зокрема, громадяни Німеччини турецького походження підпалили базу Starlink у Волі-Кробовській у Мазовецькому воєводстві Польщі.

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На початку грудня делегації прокурорів із Польщі, Литви, Болгарії та Німеччини мають зустрітися, щоб запустити створення спільної слідчої групи.

Це дозволить країнам тісніше співпрацювати у розслідуванні підпалів IT-інфраструктури, зокрема на території Польщі, Литви та Болгарії. За попередніми даними, до інцидентів причетні громадяни Німеччини турецького походження, а в одному з випадків – сербського. Слідство підозрює, що вони могли діяти за вказівками іноземної розвідки.

У Німеччині вже заарештували кількох учасників групи та ймовірного організатора підпалів.

Міжнародне розслідування має встановити, чи були атаки частиною скоординованої операції.

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