Риск ядерной аварии в Украине этой зимой возрастает из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом предупреждают регуляторы по ядерной безопасности 38 стран, подчеркивая, что масштабное обесточивание может поставить под угрозу безопасную работу украинских АЭС, пишет Reuters.

Высокий риск ядерной аварии в Украине: что известно

В заявлении отмечается, что Москва усилила удары беспилотниками и ракетами по украинским энергетическим объектам, в частности электростанциям, линиям электропередачи и электрическим подстанциям. Энергосистема страны уже ослаблена почти пятью годами войны.

Сейчас смотрят

— Вместе мы… выражаем глубокую обеспокоенность ростом рисков для ядерной безопасности, вызванных войной РФ против Украины и ее постоянными атаками на энергетическую инфраструктуру страны. Мы видим острую необходимость в том, чтобы Россия прекратила атаки на ядерные объекты Украины и энергетическую инфраструктуру, необходимую для их безопасной работы, – говорится в совместном заявлении.

Главное беспокойство регуляторов заключается в том, что при отсутствии стабильного электроснабжения из энергосети украинским атомным электростанциям все сложнее поддерживать охлаждение ядерного топлива и предотвращать расплавление активной зоны реактора.

В случае такой аварии радиоактивные вещества могут попасть в атмосферу, как это произошло во время Чернобыльской катастрофы 1986 года, которую считают крупнейшей аварией в истории гражданской ядерной энергетики.

Тогда радионуклиды йод-131, цезий-134 и цезий-137 распространились на территории Украины, Беларуси, России, а также северной и центральной Европы.

Обращение опубликовали три организации:

HERCA – ассоциация руководителей европейских компетентных органов по радиационной защите;

WENRA – ассоциация западноевропейских ядерных регуляторов;

NORA – ассоциация руководителей скандинавских органов по радиационной безопасности.

Вместе они представляют 38 стран, среди которых все государства Европейского Союза, США, Великобритания, Канада и Япония.

В интервью Reuters руководитель HERCA и NORA Пер Странд заявил, что в последние недели российские атаки стали более разрушительными. В частности, Россия начала использовать беспилотники с более мощной боевой частью и более высокой точностью поражения целей.

— Из-за этой новой тактики россиян… очевидно, что этой зимой риск ядерной аварии будет самым высоким, – подчеркнул он.

По его словам, худшим сценарием может стать общенациональное обесточивание украинской энергосети, которое одновременно повлияет на работу девяти энергоблоков украинских АЭС, вырабатывающих электроэнергию.

— Девять реакторов одновременно с потенциальным выбросом (радиоактивных веществ) – это была бы чрезвычайно серьезная ситуация, – отметил Странд.

Он подчеркнул, что такой ситуации можно избежать, если действовать уже сейчас и оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила атаки на энергетическую инфраструктуру.

В противном случае европейские страны должны совместно работать над подготовкой к чрезвычайным ситуациям, чтобы справиться с возможными последствиями ядерной аварии.

Снижение мощности на украинских АЭС

В субботу Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что военная активность в течение предыдущей недели вызвала нестабильность в электроснабжении Украины. Из-за этого на некоторых действующих энергоблоках украинских АЭС пришлось снизить мощность.

В Украине есть четыре атомные электростанции, три из которых работают. Этой зимой они обеспечивают около 80% потребляемой электроэнергии. Четвертая АЭС – Запорожская, крупнейшая в Европе, – находится под контролем России в районе вблизи линии фронта.

В настоящее время станция не производит электроэнергию, однако нуждается во внешнем электроснабжении для охлаждения ядерного топлива и предотвращения расплавления активной зоны реактора. Оборудование станции получает электроэнергию из украинской энергосистемы.

С начала полномасштабной войны ЗАЭС 27 раз теряла внешнее электроснабжение, сообщили в МАГАТЭ. Из-за этого станции приходилось переходить на аварийные дизельные генераторы. С конца марта она зависит от единственной внешней линии электропередачи.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.