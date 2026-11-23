Західні розвідувальні служби побоюються, що Росія може вже впродовж кількох тижнів розпочати виведення на орбіту космічного апарата, оснащеного ядерним вибуховим пристроєм. Як свідчить спільне розслідування німецьких медіа, повністю зібраний супутник з ядерною зброєю під назвою Sputnik-S роками зберігається поблизу Москви, а його запуск може відбутися вже у грудні.

Про це йдеться у спільному розслідуванні WDR, NDR та Süddeutsche Zeitung, передає Tagesschau.

Коли РФ може запустити супутник з ядерною зброєю у космос

За даними західних спецслужб та військових посадовців, зокрема Збройних сил Німеччини і Федеральної розвідувальної служби (BND), якими нещодавно поділилися з низкою держав-членів НАТО, Росія планує вже цього року вивести на орбіту супутник, оснащений ядерним вибуховим пристроєм.

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У матеріалі зазначається, що апарат під назвою Sputnik-S уже кілька років перебуває в повністю побудованому та готовому до старту стані на зберіганні в районі Москви. Якщо на початку листопада розвідка попереджала про можливий запуск упродовж 60 днів, то тепер йдеться про лічені тижні.

За оцінкою Космічного командування Бундесверу, супутник з ядерною зброєю можуть вивести в космос уже в грудні, де він зможе швидко перейти в стан бойової готовності.

Журналісти нагадують, що вперше про плани Москви розмістити ядерну зброю на орбіті у США попередили ще в лютому 2023 року, однак тоді розвідка не надала належної уваги заявам політиків.

У жовтні цього року військова розвідка США опублікувала оцінку космічної ситуації, підтвердивши, що РФ розробляє апарат для перевезення ядерного заряду. Це прямо порушує Космічний договір 1967 року, який забороняє виведення на навколоземну орбіту об’єктів із будь-якою зброєю масового знищення.

Чим загрожує ядерна зброя РФ на орбіті

Як наголошує військова розвідка США, щойно російська ядерна зброя опиниться на навколоземній орбіті, ефективних засобів протидії їй практично не існуватиме, а її застосуванню, ймовірно, не вдасться запобігти.

За оцінками експертів та військових, підрив ядерного заряду в космосі матиме руйнівні наслідки як для орбітальної інфраструктури, так і для систем на Землі.

Керівник Космічного командування США Стівен Вайтінг зазначив, що вже протягом перших годин або днів після вибуху вийде з ладу приблизно третина всіх супутників на низькій навколоземній орбіті, а в наступні місяці поступово припинить роботу й решта апаратів.

Вибух утворить хмару космічних уламків, які загрожуватимуть вцілілим супутникам. Потужний електромагнітний імпульс може спричинити масовий вихід із ладу технічних систем на Землі, що вдарить по цивільному життю та військових операціях.

Зокрема, можуть виникнути збої у роботі навігації (GPS), банківських систем, електромереж і мобільного зв’язку. Координація та обмін розвідувальними даними, ймовірно, опиняться під загрозою зриву, зазначається у матеріалі.

У розслідуванні наголошується, що західні армії значно сильніше залежать від супутникового зв’язку, ніж російські війська. Через це застосування такої зброї на орбіті здатне на певний час надати армії РФ військову перевагу.

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