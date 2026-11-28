Российская противовоздушная оборона не смогла оградить Крымский мост от атак. В результате трех ударов обрушилась арка, а движение судов между Черным и Азовским морями оказалось под угрозой.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

Последствия атаки на Крымский мост

Незаконно построенный Керченский мост трижды находился под атакой украинских сил: с 16 по 19 ноября.

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Именно в результате второго удара 17 ноября рухнула арковая часть автомобильного моста. Автомобильное движение по мосту стало невозможным. Упавшая секция перекрыла проход судам.

Кроме того, на участке автомобильного моста протяженностью 200 метров было зафиксировано повреждение в виде кратеров.

Третий удар, направленный против железнодорожного моста, произошел в полночь 19 ноября. Повреждены ограждения, а также есть следы обгорания на арке. Предварительно, один железнодорожный путь все еще остается в эксплуатации.

Несмотря на усиленные меры защиты моста российская противовоздушная оборона, в состав которой входили две системы Панцирь, расположены примерно в 2,4 км к югу от обрушившегося участка моста, не смогла предотвратить украинский удар, отметили в разведке.

Кроме того, в результате украинских ударов по мосту в Ростове-на-Дону прекратил работу порт Азов.

— Блокировка морских путей к Азовскому морю ограничила российскую логистику. Вероятно, суда в Азовском море не смогут совершать прямой транзит к Черному морю, пока водные пути не будут расчищены, — подчеркнули в британской разведке.

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