Крымский мост остается важным маршрутом поставок для российских войск как на территории временно оккупированного Крыма, так и на юге Украины. Последующие удары по мосту, в том числе разрушение его железнодорожной части, могут существенно усложнить российскую военную логистику и усилить изоляцию полуострова.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал политолог, доцент Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Игорь Рейтерович.

Почему Крымский мост важен для армии РФ

По словам эксперта, Крымский мост играет важнейшую роль в обеспечении российской военной группировки в самом Крыму и на юге Украины. Значительную часть грузов оккупанты доставляли на полуостров именно по железной дороге.

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Силы обороны уже давно держат под огневым контролем сухопутные маршруты, соединяющие Крым с территорией России из-за оккупированных районов юга Украины. Речь идет, в частности, о трассах М-14, Р-280 “Новороссия” (Ростов-на-Дону — Таганрог — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь) и направлении Мариуполь — Чонгар.

— Наши удары наносят оккупантам ощутимые потери. Теперь выходит, что Силы обороны взяли под огневой контроль еще и Крымский мост. И это фактически превращает Крым в остров, – объяснил Рейтерович.

Описывая ситуацию, эксперт упомянул и высказывания президента США Дональда Трампа, ранее заявившего в интервью Politico, что Крым окружен океаном со всех четырех сторон.

— Вот теперь Крым действительно оказался среди океана, — отметил политолог.

Может ли Россия возобновить поставки в Крым

По мнению Игоря Рейтеровича, дальнейшее разрушение железнодорожной части Крымского моста может критически усложнить российские поставки на остров. Ведь именно железная дорога позволяет перевозить большие объемы военных грузов, которые заменить другими видами транспорта будет непросто.

— Если наши Силы обороны добьют еще железнодорожную ветку, а я надеюсь, что так и будет, потому что возможности у нас для этого есть, то все это будет конец. Россияне не смогут восстановить сообщение, — считает политолог.

Игорь Рейтерович убежден, что дальнейшие удары могут значительно усложнить восстановление моста. Для ремонта поврежденных конструкций россиянам понадобятся строительные материалы и специальная техника, часть которых придется доставлять по морю. Однако и паромные переправы остаются уязвимыми к украинским атакам.

По мнению эксперта, ситуацию для российских войск усугубляет и постепенное ослабление противовоздушной обороны на полуострове.

— Полностью отражать наши атаки российская ПВО не сможет. Наши военные сегодня заявили, что Силы обороны в течение месяца выносили средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны в Крыму. А их отсутствие усложняет возможности России защищать логистические маршруты, — подчеркнул политический эксперт.

Если железнодорожное сообщение полностью прекратить, России придется активнее использовать паромы и грузовую авиацию. Однако, как объясняет политолог, их возможностей недостаточно, чтобы полноценно заменить железную дорогу.

— Паромы можно легко утопить, а самолетов у россиян не так много, да и много ими не завезешь, — объяснил политолог.

При этом Россия сохраняет возможность снабжать свою группировку на юге Украины сухопутным коридором через оккупированные районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. В частности, через Таганрог, Мариуполь и Мелитополь. Однако украинские дальнобойные удары представляют угрозу и этим маршрутам.

— Удар по Крымскому мосту — это очень важный технический замысел. Если Силы обороны продолжат бить дальше, то для России сложится патовая ситуация, – отметил Игорь Рейтерович.

Как Украина может использовать ситуацию вокруг Крымского моста

По мнению политолога, проблемы с российской логистикой в ​​Крыму могут иметь не только военные, но и политические последствия. В частности, Украина потенциально может использовать угрозу дальнейшего разрушения моста в качестве аргумента в ходе переговоров относительно энергетического перемирия.

— Этот козырь может быть элементом торга по энергетическому перемирию. Украина может заявить россиянам, что если Путин не хочет, чтобы Крым превратился в отрезанный остров, то следует договариваться, чтобы российские войска не били по нашей энергетике, ТЭЦ и тому подобное, — объяснил эксперт.

В то же время Рейтерович считает, что России все сложнее скрывать проблемы на оккупированном полуострове. Он предполагает, что российское телевидение может снизить количество сюжетов о ситуации в Крыму или пытаться показывать ее исключительно с положительной стороны.

Однако полностью убрать эту тему из информационного пространства вряд ли получится. Последствия ударов будут продолжать сообщать Telegram-каналы и блоггеры, в том числе пророссийские, а также украинские медиа.

Кроме военных и политических последствий, Украина может обращать внимание международного сообщества на возможные гуманитарные проблемы, если поставки на остров существенно ограничятся.

Игорь Рейтерович отмечает, что ответственность за обеспечение потребностей населения временно оккупированного Крыма лежит на России. Согласно международному гуманитарному праву, государство-оккупант обязано обеспечивать гражданское население продовольствием и медикаментами в пределах имеющихся у него средств.

По мнению эксперта, Украина может использовать этот аргумент, чтобы привлекать международное внимание к последствиям российской оккупации и проблемам, возникающим на полуострове.

— То есть мы можем эту тему раскручивать, и вина будет на России, — подытожил Игорь Рейтерович.

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