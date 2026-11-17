В ночь на 17 ноября во временно оккупированном Крыму прозвучала серия мощных взрывов в районе Керченского моста.

Оккупационные власти подтвердили повторную атаку и перекрыли движение транспорта. По предварительным сообщениям, в результате ударов могла обрушиться арка автомобильной части моста.

О ситуации с Крымским мостом – читайте в материале.

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Атака на Крымский мост 17 ноября: что известно

Первые сообщения о взрывах в Керчи начали поступать около 22:00 16 ноября. Местные жители сообщали о громких звуках и работе российской противовоздушной обороны.

Около 00:13 17 ноября Крымский ветер сообщил о мощных взрывах прямо в районе Крымского моста. Также в паблике давали новости о Крымском мосте сейчас.

По словам очевидцев, взрывные волны были настолько сильными, что в отдельных домах вылетели окна. Также поступали сообщения о ракетной опасности и перебоях с электроснабжением в Керчи.

Повторную атаку на переправу подтвердил назначенный Россией глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Он рассказал, что произошло с Крымским мостом, — движение транспорта по нему приостановлено — и призвал местных жителей воздержаться от поездок в направлении переправы.

О ситуации на фоне атаки также сообщал оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, из-за ситуации Крымский мост сегодня не безопасен для движения транспорта.

— Тем, кто сегодня ночью или утром планировал выезд из Севастополя на материковую часть России через мост, следует пока воздержаться от поездок, — написал он.

Что с Крымским мостом сейчас: зафиксирован удар по автомобильной арке

Около 01:30 в мониторинговых каналах начала появляться информация о возможном попадании в автомобильную арку Крымского моста.

В сети распространили видео, на которых, как утверждается, зафиксирован момент удара по переправочным конструкциям.

Впоследствии появились сообщения о том, что одна из арок автомобильной части моста обрушилась в воду. Также не исключается разрушение одного из автомобильных пролетов.

В то же время точный масштаб повреждений требует дополнительного подтверждения.

По данным российского независимого издания ASTRA, OSINT-аналитики зафиксировали повреждение одной из мостовых арок, которая уже подверглась деформации во время предыдущей атаки.

Крымский мост: фото

На фото видна только арка железнодорожного моста через Керченский пролив, арки автомобильного моста нет, пишет Крымский ветер.

Напомним, 16 ноября Крымский мост также находился под ударом. Тогда оккупанты ограничили движение транспорта, а впоследствии сообщили о его восстановлении в реверсивном режиме.

После предыдущей атаки появились сообщения о повреждении дорожного полотна и деформации арочной конструкции.

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