В ночь на 29 ноября беспилотники атаковали промышленную зону Тольятти в Самарской области РФ.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы Exilenova+ и Supernova+.

Атака на Тольятти 29 ноября: что известно

В результате ночной атаки дронов в промышленной зоне Тольятти вспыхнул пожар.

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Telegram-канал ASTRA, проанализировав опубликованные в сети кадры, предположил, что под ударом, вероятно, оказалось химическое предприятие Тольяттикаучук.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил атаку на регион и заявил о якобы сбитых более 20 беспилотников.

По его словам, целями атаки снова стали промышленные предприятия области. При этом российский чиновник не уточнил, какие именно объекты подверглись ударам и есть ли повреждения. По его словам, погибших и пострадавших нет.

Что известно о заводе Тольяттикаучук

Предприятие Тольяттикаучук с 2019 года входит в состав группы Татнефть. Завод производит синтетические каучуки, мономеры, углеводородные фракции и добавки к автомобильному бензину.

В частности, продукцию предприятия используют для производства твердого ракетного топлива для тактических и баллистических ракет.

Тольяттикаучук уже не раз подвергался атакам. Последний подтвержденный удар по предприятию произошел 24 октября 2026 года.

Тогда Генеральный штаб ВСУ сообщил о повреждении технологического трубопровода и производственного оборудования предприятия.

Массированная атака на Россию 29 ноября

Кроме Тольятти, украинские мониторинговые каналы сообщают об атаке на промышленную зону Нижнекамска в Татарстане, а также о вероятном ударе по военному полигону Капустин Яр.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в сторону Московской области летели 542 беспилотника. По его словам, 105 из них якобы уничтожили при подлете к российской столице.

В целом в Министерстве обороны РФ сообщают о якобы перехвате и уничтожении 1 017 украинских беспилотников над российскими регионами и временно оккупированным Крымом.

ГУР подтвердило поражение химического предприятия в Тольятти В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) сообщили, что в ночь на 29 ноября украинские дальнобойные беспилотники поразили предприятие КуйбышевАзот в Тольятти, Самарская область РФ. По данным украинской разведки, КуйбышевАзот — одно из крупнейших предприятий российской химической промышленности, задействованных в работе военно-промышленного комплекса РФ. Завод производит сырьевые компоненты для взрывчатки и боеприпасов, а также высоковязкие полиамиды для ракетной отрасли. На территории предприятия зафиксированы многочисленные взрывы и масштабный пожар.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 740 суток.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.