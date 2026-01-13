Цены на бензин в США формируются не только внутри страны, но и под влиянием глобальных энергетических ресурсов. На стоимость бензина американского рынка влияет нефть Венесуэлы, которая ориентирована на переработку именно на заводах США.

От ее доступности зависят поставки дизеля, стабильность цен на топливо и эффективность работы промышленных предприятий.

Сколько стоит 1 литр бензина в США, читайте в нашем материале.

Сколько стоит бензин в США

Чтобы предоставить актуальные данные, мы использовали цены на бензин в США американского ресурса AAA Gas Prices, который ежедневно анализирует цены на бензин и дизель на тысячах автозаправок США.

Стоимость 1 литра бензина в США на сегодняшний день:

Обычный бензин (Regular) стоит примерно $2,82 за галлон, что соответствует $0,75 за литр.

Средний бензин (Mid-Grade) продается по $3,33 за галлон или $0,88 за литр, а премиальный (Premium) $3,69 за галлон, что примерно $0,98 за литр.

Дизельное топливо в среднем стоит $3,51 за галлон, или $0,93 за литр, тогда как топливо E85, смесь этанола и бензина, доступно по цене $2,26 за галлон, что составляет около $0,60 за литр.

Где можно купить бензин в США по самой низкой цене

Цены на бензин и дизель в США значительно различаются в зависимости от штата. На это влияют налоги, логистика и стандарты качества топлива. Например, штаты с высокими налогами или строгими экологическими требованиями, такие как Калифорния или Гавайи, предлагают более дорогое топливо. В то же время центральные штаты, такие как Оклахома или Техас, имеют более низкие цены.

Если сравнить стоимость бензина в разных штатах США, то самое дешевое топливо сейчас можно купить в Оклахоме. Здесь один галлон стоит около $2,23. Самые высокие цены на Гавайях и в Калифорнии. Так, на Гавайях обычный бензин стоит $4,42 за галлон, а в Калифорнии $4,21 за галлон.

Что касается выбора топлива, самый распространенный и доступный вариант — это Regular, который подходит для большинства обычных автомобилей. У нас это А-92.

Автомобили, требующие более высокого октанового числа, используют Mid-Grade или Premium. Дизельное топливо традиционно дороже, а E85 доступно только для специальных автомобилей, совместимых с таким биотопливом.