Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности долгосрочного контроля над Венесуэлой и использования ее нефти.

Об этом он заявил в интервью для New York Times.

Трамп о контроле над Венесуэлой: новые заявления

Так, Дональд Трамп подчеркнул, что в вопросе контроля США над Венесуэлой речь идет не о месяцах, а о годах.

– Мы должны восстанавливаться. И мы будем восстанавливать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть, – подчеркнул президент США.

Он добавил, что такие шаги снижают цены на нефть, однако США будут давать Венесуэле деньги, которые ей отчаянно нужны.

Также Трамп не исключил возможность своего визита в Венесуэлу, если это станет для него безопасным.

– Я бы с удовольствием поехал, да. Я думаю, что когда-нибудь это будет безопасно, верите вы или нет. Я бы с удовольствием поехал, – подытожил он.

Ранее стало известно, что в ночь на 3 января США нанесли серию ударов по территории Венесуэлы.

Эта операция была точечной, во время нее американские спецслужбы похитили диктатора страны Николаса Мадуро с женой.

Напомним, Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.