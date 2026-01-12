Трамп о Венесуэле: будем управлять долго и использовать нефть
- Дональд Трамп допустил долгосрочное управление Венесуэлой со стороны США и использование ее нефтяных ресурсов.
- Президент США заявил, что контроль над нефтью может способствовать снижению мировых цен на энергоносители.
- США начали трехэтапный план действий в Венесуэле, первый этап которого предусматривает добычу нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности долгосрочного контроля над Венесуэлой и использования ее нефти.
Об этом он заявил в интервью для New York Times.
Трамп о контроле над Венесуэлой: новые заявления
Так, Дональд Трамп подчеркнул, что в вопросе контроля США над Венесуэлой речь идет не о месяцах, а о годах.
– Мы должны восстанавливаться. И мы будем восстанавливать ее очень прибыльным способом. Мы будем использовать нефть, и мы будем брать нефть, – подчеркнул президент США.
Он добавил, что такие шаги снижают цены на нефть, однако США будут давать Венесуэле деньги, которые ей отчаянно нужны.
Также Трамп не исключил возможность своего визита в Венесуэлу, если это станет для него безопасным.
– Я бы с удовольствием поехал, да. Я думаю, что когда-нибудь это будет безопасно, верите вы или нет. Я бы с удовольствием поехал, – подытожил он.
Ранее стало известно, что в ночь на 3 января США нанесли серию ударов по территории Венесуэлы.
Эта операция была точечной, во время нее американские спецслужбы похитили диктатора страны Николаса Мадуро с женой.
Напомним, Трамп объявил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы.