Ціни на бензин у США формуються не лише всередині країни, а й під впливом глобальних енергетичних ресурсів. На вартість бензину американського ринку впливає нафта Венесуели, яка орієнтована на переробку саме на заводах США.

Від її доступності залежать постачання дизеля, стабільність цін на паливо та ефективність роботи промислових підприємств.

Скільки коштує 1 літр бензину в США, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує бензин в США

Щоб надати актуальні дані, ми використали ціни бензину в США американського ресурсу AAA Gas Prices, який щодня аналізує ціни на бензин та дизель на тисячах автозаправок США.

Вартість 1 літра бензину в США станом на сьогодні:

Звичайний бензин (Regular) коштує приблизно $2,82 за галон, що відповідає $0,75 за літр.

Середній бензин (Mid-Grade) продається за $3,33 за галон або $0,88 за літр, а преміальний (Premium) $3,69 за галон, що приблизно $0,98 за літр.

Дизельне паливо в середньому коштує $3,51 за галон, або $0,93 за літр, тоді як пальне E85, суміш етанолу та бензину, доступне за $2,26 за галон, що становить близько $0,60 за літр.

Де можна придбати бензин у США найдешевше

Ціни на бензин і дизель у США значно відрізняються залежно від штату. На це впливають податки, логістика та стандарти якості пального. Наприклад, штати з високими податками або суворими екологічними вимогами, як Каліфорнія чи Гаваї, пропонують дорожче пальне. Водночас центральні штати, такі як Оклахома чи Техас, мають нижчі ціни.

Якщо порівняти вартість бензину в різних штатах США, то найдешевше пальне зараз можна придбати в Оклахомі. Тут один галон коштує близько $2,23. Найвищі ціни на Гаваях і в Каліфорнії. Так, на Гаваях звичайний бензин коштує $4,42 за галон, а в Каліфорнії $4,21 за галон.

Щодо вибору пального, найпоширеніший і найдоступніший варіант – це Regular, який підходить для більшості звичайних автомобілів. У нас це А-92.

Автомобілі, що потребують вищого октанового числа, використовують Mid-Grade або Premium. Дизельне паливо традиційно дорожче, а E85 доступне лише для спеціальних авто, сумісних із таким біопаливом.