В крупных городах Европы метро остается самым удобным способом добраться до нужной точки, поскольку это быстрее, без пробок и с фиксированным графиком.

Однако цены на проезд в метро в странах ЕС различаются — все зависит от местной транспортной политики и уровня жизни.

О том, сколько стоит проезд в метро в столицах ЕС в 2026 году, читайте в нашем материале.

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Сколько стоит проезд в метро в ЕС

Стоимость проезда в киевском метро

Украинская столица имеет три линии метро, которые охватывают 52 станции общей протяженностью около 70 км. Сейчас проезд в киевском метро стоит 30 грн.

Бухарест

Метро столицы Румынии состоит из пяти линий общей протяженностью около 70 км и 63 станций. Оплата осуществляется с помощью магнитных карт. Минимальный тариф — €0,78 за две поездки (то есть около €0,39 за одну).

Пассажиры могут приобрести:

10 поездок — €2,95;

62 поездки — €9,83;

месячный безлимит — €11,80.

София

Болгарская столица имеет метро с четырьмя линиями и сетью около 52 км. Пересадка между ветками без выхода наружу. Стоимость билетов:

разовый — €0,8;

на 60 минут с пересадками — €1,10;

дневной — €2;

трехдневный — €7,6.

Для студентов действует льготный месячный проездной за €7,7, а для людей в возрасте от 68 лет — за €5.

Будапешт

Столица Венгрии имеет четыре линии общей длиной 38 км и 52 станции. Цена билета зависит от времени его действия: 500 форинтов (€1,3) за 90 минут. При покупке у водителя — 700 форинтов (€1,8). Проездные стоят:

24 часа — 2 750 форинтов (€7,1);

72 часа — 5 750 форинтов (€14,8);

недельный — 6 500 форинтов (€16,8).

Варшава

В польской столице метро имеет две линии и 39 станций общей протяженностью более 41 км. Тарифы:

20 минут — 3,40 злотых (€0,8);

75 минут — 4,40 злотых (€1);

90 минут — 7 злотых (€1,6);

день — 15 злотых (€3,5);

неделя — 40 злотых (€9,4);

месяц — 110 злотых (€25,8).

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Прага

В чешской столице действуют три линии метро с 61 станцией общей протяженностью более 65 км. Билеты действительны для всех видов городского транспорта.

Тарифы:

30 минут — €1,4;

90 минут — €1,9;

1 день — €5,8;

3 дня — €13,9.

Для детей 6–15 лет действует скидка 50%.

С 1 января 2026 года в Праге повысили стоимость краткосрочных билетов. В приложении 30-минутный билет стоит 36 крон, 90-минутный — 46 крон, на 24 часа — 140 крон, на 72 часа — 340 крон. Бумажные билеты стоят соответственно 39, 50, 150 и 350 крон.

Мадрид

Мадридское метро — одно из крупнейших в Европе: 16 линий, 326 станций, более 300 км путей.

Цена билета зависит от тарифной зоны:

до пяти остановок — €1,5;

до 10 остановок — €2.

Существуют универсальные билеты:

на все зоны — €3;

с поездкой до аэропорта — €6;

на 10 поездок — €7,30–10,90 в зависимости от зон.

Туристические абонементы — от €8,4 за день.

В 2026 году базовый разовый тариф в зоне A остался €1,50–2 в зависимости от количества станций. Стоимость билета на 10 поездок для метро в зоне A составляет €7,30, а комбинированного билета — €10,90. Доплата за поездку до аэропорта — €3.

Рим

Итальянская столица имеет три линии метро длиной около 60 км и 74 станции. Разовый билет стоит €1,5 и действует в течение 100 минут, включая пересадки на другой транспорт.

Абонементы:

24 часа — €8,50;

48 часов — €15;

72 часа — €22.

Берлин

Метро немецкой столицы — одно из старейших в Европе, открытое еще в 1902 году. Сегодня это девять линий, 175 станций и 155 км путей. Билет на три остановки стоит €2,80, дневной — €11,20, недельный — €44,70. Есть также групповой билет (до пяти человек) — €35,30. Дети до шести лет ездят бесплатно.

С 1 января 2026 года в Берлине действуют новые тарифы: обычный билет в зоне AB стоит €4, короткий — €2,80, а 24-часовой — €11,20.

Вена

Австрийская столица имеет пять линий метро, 109 станций и 83 км путей. Разовый билет стоит €3,20, дневной — €10,20.

Проездные:

24 часа — €10,20;

7 дней — €28,90;

31 день — €75.

Дети до шести лет пользуются транспортом бесплатно.

С 1 января 2026 года в Вене изменилась тарифная система: билеты на 48 и 72 часа отменили. Цифровой разовый билет стоит €3, а бумажный — €3,20.

Брюссель

Метро бельгийской столицы имеет четыре линии общей длиной 50 км и 59 станций. Разовая поездка стоит €2,40, а дневной лимит при оплате банковской картой — €8,50. Дети до шести лет ездят бесплатно при условии, что их сопровождает взрослый с билетом.

Лондон

Лондонский метрополитен — крупнейший в Европе: 13 линий, 270 станций, 402 км. Из-за большой протяженности и деления на транспортные зоны тарифы здесь самые высокие: разовая поездка — от £1,90 до £7 в зависимости от маршрута.

Проездные:

день — от £8,90;

неделя — от £44,70, в зависимости от зоны.

При оплате картой или Oyster действуют отдельные тарифы и дневные лимиты. Для зон 1–2 дневной лимит составляет £8,90, а недельный — £44,70.

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