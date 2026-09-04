У великих містах Європи метро залишається найзручнішим способом дістатися до потрібної точки, адже це швидше, без заторів і з фіксованим графіком.

Проте ціни на проїзд у метро у країнах ЄС різняться — усе залежить від місцевої транспортної політики та рівня життя.

Про те, скільки коштує проїзд у метро у столицях ЄС у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Скільки коштує проїзд у метро у ЄС

Вартість проїзду у київському метро

Українська столиця має три лінії метро, що охоплюють 52 станції загальною довжиною близько 70 км. Наразі проїзд у київському метро коштує 30 грн.

Бухарест

Метро столиці Румунії складається з п’яти ліній загальною протяжністю близько 70 км та 63 станцій. Оплата здійснюється за допомогою магнітних карт. Мінімальний тариф — €0,78 за дві поїздки (тобто близько €0,39 за одну).

Пасажири можуть придбати:

10 поїздок — €2,95;

62 поїздки — €9,83;

місячний безліміт — €11,80.

Софія

Болгарська столиця має метро з чотирма лініями та мережею близько 52 км. Пересадка між гілками без виходу назовні. Вартість квитків:

разовий — €0,8;

на 60 хвилин із пересадками — €1,10;

денний — €2;

триденний — €7,6.

Для студентів діє пільговий місячний проїзний за €7,7, а для людей віком від 68 років — за €5.

Будапешт

Столиця Угорщини має чотири лінії загальною довжиною 38 км і 52 станції. Ціна квитка залежить від часу його дії: 500 форинтів (€1,3) за 90 хвилин. При купівлі у водія — 700 форинтів (€1,8). Проїзні коштують:

24 години — 2 750 форинтів (€7,1);

72 години — 5 750 форинтів (€14,8);

тижневий — 6 500 форинтів (€16,8).

Варшава

У польській столиці метро має дві лінії й 39 станцій загальною довжиною понад 41 км. Тарифи:

20 хвилин — 3,40 злотих (€0,8);

75 хвилин — 4,40 злотих (€1);

90 хвилин — 7 злотих (€1,6);

день — 15 злотих (€3,5);

тиждень — 40 злотих (€9,4);

місяць — 110 злотих (€25,8).

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Прага

У чеській столиці діє три лінії метро з 61 станцією, загальною протяжністю понад 65 км. Квитки дійсні для всіх видів міського транспорту.

Тарифи:

30 хвилин — €1,4;

90 хвилин — €1,9;

1 день — €5,8;

3 дні — €13,9.

Для дітей 6-15 років діє знижка 50%.

З 1 січня 2026 року в Празі підвищили вартість короткострокових квитків. У застосунку 30-хвилинний квиток коштує 36 крон, 90-хвилинний — 46 крон, на 24 години — 140 крон, на 72 години — 340 крон. Паперові квитки коштують відповідно 39, 50, 150 та 350 крон.

Мадрид

Мадридське метро — одне з найбільших у Європі: 16 ліній, 326 станцій, понад 300 км колій.

Ціна квитка залежить від тарифної зони:

до п’яти зупинок — €1,5;

до 10 зупинок — €2.

Існують універсальні квитки:

на всі зони — €3;

з поїздкою до аеропорту — €6;

на 10 поїздок — €7,30-10,90 залежно від зон.

Туристичні абонементи — від €8,4 за день.

У 2026 році базовий разовий тариф у зоні A залишився €1,50–2 залежно від кількості станцій. Вартість квитка на 10 поїздок для метро у зоны А становить €7,30, а комбінованого квитка — €10,90. Доплата за поїздку до аеропорту — €3.

Рим

Італійська столиця має три лінії метро довжиною близько 60 км і 74 станції. Разовий квиток коштує €1,5 і дійсний протягом 100 хвилин, включно з пересадками на інший транспорт.

Абонементи:

24 години — €8,50;

48 годин — €15;

72 години — €22.

Берлін

Метро німецької столиці — одне з найстаріших у Європі, відкрите ще 1902 року. Сьогодні це дев’ять ліній, 175 станцій і 155 км колій. Квиток на три зупинки коштує €2,80, денний — €11,20, тижневий — €44,70. Є також груповий квиток (до п’яти осіб) — €35,30. Діти до шести років їздять безкоштовно.

З 1 січня 2026 року у Берліні діють нові тарифи: звичайний квиток у зоні AB коштує €4, короткий — €2,80, а 24-годинний — €11,20.

Відень

Австрійська столиця має п’ять ліній метро, 109 станцій і 83 км шляхів. Разовий квиток коштує €3,20, денний — €10,20.

Проїзні:

24 години — €10,20;

7 днів — €28,90;

31 день — €75.

Діти до шести років користуються транспортом безоплатно.

З 1 січня 2026 року у Відні змінилася тарифна система: квитки на 48 і 72 години скасували. Цифровий разовий квиток коштує €3, а паперовий — €3,20.

Брюссель

Метро бельгійської столиці має чотири лінії загальною довжиною 50 км і 59 станцій. Разова поїздка коштує €2,40, а денний ліміт при оплаті банківською карткою — €8,50. Діти до шести років їздять безкоштовно за умови, що їх супроводжує дорослий із квитком.

Лондон

Лондонський метрополітен — найбільший у Європі: 13 ліній, 270 станцій, 402 км. Через велику протяжність і поділ на транспортні зони тарифи тут найвищі: разова поїздка — від £1,90 до £7 залежно від маршруту.

Проїзні:

день — від £8,90;

тиждень — від £44,70, залежно від зони.

При оплаті карткою або Oyster діють окремі тарифи та денні ліміти. Для зон 1–2 денний ліміт становить £8,90, а тижневий — £44,70.

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