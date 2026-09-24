Европейский центральный банк готовит новую серию банкнот евро. 23 сентября 2026 года ЕЦБ сообщил, что почти 10 млн человек приняли участие в общественном опросе о будущем дизайне банкнот. Теперь результаты опроса вместе с другими оценками будут использованы для выбора окончательной концепции новых банкнот.

Таким образом, новые евро уже разрабатываются, но менять нынешние купюры в ближайшее время не будут.

Факты ICTV рассказывают, когда введут в обращение новые евро, каким будет дизайн новых банкнот и что изменится для владельцев евро.

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Когда новые евро поступят в обращение

Пока точной даты, когда новые евро начнут вводить в обращение, нет. ЕЦБ планирует определиться с окончательным дизайном примерно к концу 2026 года. После этого выбранный вариант еще нужно будет доработать, протестировать, изготовить и подготовить к запуску. На весь этот процесс потребуется несколько лет.

Поэтому новые евро начнут постепенно вводить в обращение в начале 2030-х годов. Именно такой ориентир сейчас называет ЕЦБ.

То есть в 2026 году новых банкнот в кошельках европейцев еще не будет. Нынешняя серия продолжит использоваться в обычном режиме.

Каким будет дизайн новых евро

Окончательного дизайна новых банкнот евро пока нет. Однако ЕЦБ выбрал 10 дизайнерских предложений, которые стали финалистами конкурса.

Они основаны на двух темах:

Европейская культура;

Реки и птицы.

Именно эти темы легли в основу финальных вариантов дизайна. Летом 2026 года ЕЦБ предложил европейцам оценить все 10 концепций. Опрос проходил с 23 июля по 21 сентября.

В нем приняли участие 9,96 млн человек из Европы и других стран. Это около 2,6% населения еврозоны. Активно участвовали молодые люди: примерно две трети ответов поступили от участников в возрасте до 35 лет.

При этом какой именно вариант набрал больше всего голосов, ЕЦБ пока не сообщает. Результаты отдельных предложений опубликуют после того, как Совет управляющих ЕЦБ примет окончательное решение.

Какими будут новые банкноты евро

Будущие банкноты должны отличаться не только новым дизайном. ЕЦБ планирует усовершенствовать их защиту, доступность и экологичность.

Новая серия будет иметь улучшенные защитные элементы, которые помогут противодействовать подделкам и упростят проверку подлинности купюр. Также при разработке учитываются потребности людей с нарушениями зрения.

По информации ЕЦБ, номиналы, скорее всего, останутся такими же, как в нынешней серии: €5, €10, €20, €50, €100 и €200. Размеры и основные цвета банкнот также, вероятно, существенно не изменятся.

Отдельное внимание уделяется долговечности банкнот и снижению воздействия их производства на окружающую среду.

Перестанут ли действовать старые евро

ЕЦБ планирует постепенный переход, поэтому новые и нынешние евро некоторое время будут находиться в обращении одновременно. Когда именно начнется производство и выпуск каждого номинала, определят после утверждения окончательного дизайна.

Таким образом, владельцам евро не придется специально обменивать нынешние купюры из-за появления нового дизайна.

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