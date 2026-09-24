Європейський центральний банк готує нову серію банкнот євро. 23 вересня 2026 року ЄЦБ повідомив, що майже 10 млн людей взяли участь у громадському опитуванні щодо їхнього майбутнього дизайну. Тепер результати опитування разом з іншими оцінками використають для вибору остаточної концепції нових банкнот.

Отже, нові євро вже розробляють, але міняти нинішні купюри найближчим часом не будуть.

Факти ICTV розповідають, коли введуть в обіг нові євро, яким буде дизайн нових банкнот і що зміниться для власників євро.

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Коли нові євро надійдуть в обіг

Поки що точної дати, коли почнуть вводити в обіг нові євро, немає. ЄЦБ планує визначитися з остаточним дизайном близько кінця 2026 року. Після цього обраний варіант ще потрібно буде доопрацювати, протестувати, виготовити та підготувати до запуску. На весь цей процес знадобиться кілька років.

Тому нові євро почнуть вводити в обіг поступово на початку 2030-х років. Саме такий орієнтир зараз називає ЄЦБ.

Тобто у 2026 році нових банкнот у гаманцях європейців ще не буде. Нинішня серія продовжить використовуватися у звичайному режимі.

Яким буде дизайн нових євро

Остаточного дизайну нових банкнот євро поки немає. Проте ЄЦБ обрав 10 дизайнерських пропозицій, які стали фіналістами конкурсу.

Вони ґрунтуються на двох темах:

Європейська культура;

Річки та птахи.

Саме ці теми стали основою фінальних варіантів дизайну. Влітку 2026 року ЄЦБ запропонував європейцям оцінити всі 10 концепцій. Опитування тривало з 23 липня до 21 вересня.

У ньому взяли участь 9,96 млн людей з Європи та інших країн. Це близько 2,6% населення єврозони. Активно долучалися молоді люди, адже приблизно дві третини відповідей надійшли від учасників віком до 35 років.

Втім, який саме варіант набрав найбільше голосів, ЄЦБ поки не повідомляє. Результати окремих пропозицій оприлюднять після того, як Рада керуючих ЄЦБ ухвалить остаточне рішення.

Якими будуть нові банкноти євро

Майбутні банкноти мають бути не лише новими за дизайном. ЄЦБ планує вдосконалити їхній захист, доступність та екологічність.

Нова серія матиме покращені захисні елементи, які допоможуть протидіяти підробкам і спростять перевірку справжності купюр. Також під час розробки враховують потреби людей із порушеннями зору.

За інформацією ЄЦБ, номінали, найімовірніше, залишаться такими самими, як у нинішній серії, а це €5, €10, €20, €50, €100 та €200. Розміри та основні кольори банкнот також, імовірно, суттєво не змінюватимуться.

Окрему увагу приділяють довговічності банкнот та зменшенню впливу їхнього виробництва на довкілля.

Чи перестануть діяти старі євро

ЄЦБ планує поступовий перехід, тому нові та нинішні євро певний час перебуватимуть в обігу одночасно. Коли саме почнеться виробництво та випуск кожного номіналу, буде визначено після затвердження остаточного дизайну.

Отже, власникам євро не потрібно буде спеціально обмінювати нинішні купюри через появу нового дизайну.

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