В России мужчина сменил пол, чтобы не платить алименты

В России мужчина сменил пол и переехал в другой город, чтобы не выплачивать алименты.

Его долг составлял почти 800 тыс. рублей (315 тыс. грн). Мужчину объявили в розыск, потому что он не платил деньги и игнорировал повестки в суд.

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Приставы выяснили, куда переехал мужчина и пришли к нему. Их встретила внешне похожа на должника женщина. Приставы приняли ее за родственницу, но позже выяснилось, что мужчина сменил пол.

Ранее Факты ICTV писали, что в базах данных пограничников сейчас насчитывается около 120 тыс. человек, которым исполнительными службами ограничен выезд за пределы Украины из-за неуплаты алиментов.

Источник: Управление Федеральной службы судовых приставов в Курской области