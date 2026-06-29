Государственный Ощадбанк предупредил клиентов о возможных временных перебоях в работе отдельных сервисов в течение 29 июня. Причиной назвали аномально высокую температуру воздуха и нестабильное энергоснабжение.

Перебои в работе сервисов Ощадбанка: что известно

Некоторые клиенты жалуются, что не работает Ощад 24, нельзя снять деньги с карты или расплатиться ею на кассе.

Как сообщили в финучреждении, технические команды уже работают над устранением перебоев и восстановлением стабильной работы сервисов.

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В Ощадбанке заявили, что прилагают все усилия, чтобы полностью восстановить работу сервисов до конца понедельника.

По данным Нацбанка, по состоянию на 1 мая 2026 года Ощадбанк с общими активами 534,47 млрд грн занимал второе место среди 58 платежеспособных банков Украины.

Напомним, в части областей Украины 30 июня планируют ввести графики почасовых отключений электроэнергии.

Аномальная жара в Украине вызвала перегрузку энергосистемы в Ровенской и Хмельницкой областях.

В Ровенской области энергетики работают в усиленном режиме. Ситуацию с электроснабжением в регионе сейчас оценивают как контролируемую.

В Хмельницкой области специалисты уже проводят оперативные переключения, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для потребителей.

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