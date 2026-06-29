Из-за постоянных отключений света и воды украинцы начали массово присматриваться к частным домам. Можно найти недвижимость на OLX, которая обеспечивает максимальную автономность. Так, у вас есть возможность установить генератор, твердотопливный котел и вообще не зависеть от городских сетей.

Однако жизнь в частном доме имеет не только преимущества. Владельцы получают больше пространства, могут обустроить двор под собственные потребности и меньше зависят от соседей.

В то же время дом требует постоянного ухода, больших расходов на содержание и внимательного отношения к безопасности. Поэтому перед покупкой или арендой стоит взвесить основные нюансы такого формата жилья.

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Почему собственный дом стал таким популярным

Главное преимущество собственного дома — это автономность. Вам не нужно ни с кем договариваться, когда запускать отопление, можно ли пользоваться генератором и как оборудовать безопасное укрытие в подвале.

Но есть много проблем, о которых вы даже не догадывались, если жили в многоэтажке. Теперь забитая канализация и засыпанные снегом дорожки — исключительно ваша забота. Поэтому приготовьтесь к определенным вызовам и дополнительным расходам. Нельзя сказать, что такие расходы напрасны, но они могут существенно повлиять на бюджет.

Кроме того, не всегда частный дом имеет все необходимое для жизни. Поэтому прежде чем подписать сделку, выясните:

подведен ли к дому газ;

каким образом настроена система отопления и нуждается ли она в электроэнергии;

возникают ли перебои с мобильной связью и интернетом.

Если только отключили свет, вы оказываетесь “вне сети”. А чтобы запустить котел, вам нужно покупать очень мощный генератор, поэтому этот вариант, возможно, стоит отложить.

Кому больше подойдет обычная городская квартира

Несмотря на все преимущества дома, современные квартиры в крупных городах также имеют свои весомые плюсы. Здесь вы полностью освобождены от капитального обслуживания самого здания, ведь этим занимаются специальные коммунальные службы.

Однако главным минусом квартиры остается ее сильная зависимость от общих городских коммуникаций. Если в доме исчезает электричество, жители высоток часто остаются без воды, отопления и возможности пользоваться лифтом.

Поэтому окончательный выбор между домом и квартирой никогда не имеет идеального решения. Все зависит исключительно от вашего бюджета, образа жизни и готовности вкладывать или не вкладывать дополнительные средства.

Чтобы легче сравнить разные варианты, просмотрите актуальные объявления на OLX Недвижимость. С помощью фильтров удобно оценить дома и квартиры по цене, району, площади, этажности и важным условиям для жизни — и выбрать жилье, которое действительно соответствует вашим потребностям.

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