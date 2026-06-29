Кондиционер является настоящим спасательным кругом в жаркие летние дни. Это оборудование работает от электросети, поэтому интересно, много ли электроэнергии потребляет кондиционер.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер — читайте на Фактах ICTV.

Что влияет на потребление электроэнергии кондиционером

На расход электроэнергии во время работы кондиционера могут влиять следующие факторы:

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режимы работы — заданная температура, включенные функции и время функционирования;

площадь помещения;

мощность кондиционера;

теплоизоляция помещения;

правильный монтаж, подключение и настройка кондиционера.

На расход электроэнергии кондиционером может влиять разница температур между улицей и помещением. Например, расход электроэнергии на обогрев помещения в мороз будет намного больше, чем на его охлаждение в сильную жару.

Также может влиять потенциал компрессора. Чем меньше частота вращения, тем меньше будет потребляться энергии. Лучшим вариантом считаются инверторные модели.

В среднем кондиционеры с инверторным управлением потребляют в 4 раза меньше мощности, чем выдают. Поскольку они четко реагируют на показатели температуры и расходуют электроэнергию только тогда, когда это действительно необходимо для поддержания заданной температуры. То есть инверторные кондиционеры не работают вхолостую.

Сколько электроэнергии потребляет кондиционер

Потребители часто думают, что кондиционер потребляет много электроэнергии, но специалисты говорят, что это не совсем так.

Например, при использовании оборудования для охлаждения помещения площадью 20 кв. м максимальное электропотребление будет составлять до 1 кВт. То есть потребление электроэнергии кондиционерами находится на уровне с другими бытовыми приборами.

Например, кондиционер мощностью в 9 BTU (площадь до 25 кв. м) в режиме охлаждения потребляет от 0,1 до 1,0 кВт электроэнергии, в зависимости от выставленной температуры. В то же время плазменный телевизор потребляет 0,3-0,5 кВт, компьютер — 0,3-0,5 кВт, а утюг потребляет 2,0-2,5 кВт.

К тому же, если использовать оборудование в бытовых целях, то кондиционер работает на охлаждение не постоянно.

Как правило, сплит-система используется для поддержания комфортных температурных значений в определенных пределах помещения. Поэтому потребление электроэнергии кондиционером в таком случае небольшое.

Много ли электроэнергии потребляет кондиционер

Сказать точно, сколько электроэнергии потребляет кондиционер, сложно. Однако можно сделать приблизительные подсчеты.

Сплит-системы при бытовом использовании предназначены ориентировочно для комнаты 15-20 кв. м., поэтому потребление электроэнергии кондиционером за час будет около киловатта.

В зависимости от мощности, в среднем в бытовых условиях кондиционер потребляет от 0,5 до 1 кВт электроэнергии или треть от мощности, которую он выдает. Например, если мощность кондиционера составляет 2 500 Вт, то потреблять он будет около 0,8 кВт/час.

Для того чтобы рассчитать, сколько электроэнергии потребляет кондиционер во время охлаждения, необходимо учитывать много факторов, таких как — продолжительность работы устройства, площадь помещения, количество людей и тому подобное.

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