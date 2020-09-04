Кремль назвал условие начала следствия по отравлению Навального

Для начала следствия по поводу отравления оппозиционера Алексея Навального необходимо подтверждение информации о наличии яда в его организме.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, де-факто следственные действия по поводу ситуации с Навальным уже происходят. Речь идет о доследственной проверке, которую начало МВД РФ, объяснил Песков.
— Если найдется подтверждение информации о наличии в биологических пробах пациента каких-либо отравляющих веществ, то, конечно, нет сомнений, что последует и де-юре открытие следствия, — сказал пресс-секретарь президента РФ.
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Отравление Навального
Кремлевскому критику Алексею Навальному 20 августа стало плохо во время полета в Москву.
Сейчас он находится в искусственной коме в берлинской больнице с тех пор, как более недели назад его отправили на лечение в Германию.
Власти Германии заявили, что тесты указали на отравление Навального химическим нервно-паралитическим веществом из группы Новичок.
Британские власти ранее идентифицировали Новичек как яд, использованный против бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Англии в 2018 году.
Фото: Кремль