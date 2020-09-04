Результаты анализов Алексея Навального показали, что в крови и мочи содержатся следы отравляющего вещества из группы Новичок.

Образцы кожи, крови и мочи Навального исследовала лаборатория бундесвера (армии ФРГ) по просьбе клиники Шарите.

Об этом заявил госсекретарь по вопросам обороны Герд Хуфе.

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Следы отравляющего вещества также удалось обнаружить на бутылке, которая была у Навального с собой, и которую его родственники сохранили и передали берлинским врачам.

Также предполагается, что Алексей Навальный пил из бутылки уже после того, как его отравили.

Отравление Навального

Об отравлении Навального стало известно 20 августа. Политика госпитализировали из аэропорта Омска, когда он летел из Томска в Москву.

О том, что у Навального возможно нарушение обмена веществ, сообщили российские врачи.

Сейчас российский политик находится в немецкой клинике Шарите, которая расположена в Берлине.

Источник: Der Spiegel