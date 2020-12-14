Российские разработчики вакцины Спутник V оценили ее эффективность в 100%

Разработчики российской вакцины от коронавируса Спутник V сообщили об эффективности 91,4%, а при сложных случаях Covid-19 — все 100%.

Процент эффективности удалось вычислить во время проведения исследований с участием 22 714 человек. Они получили прививки препаратом или плацебо, в результате коронавирус обнаружили у 78 добровольцев. Вакцина показала эффективность более 90% в 78 случаях заболевания.

В группе, которая получила плацебо, зафиксировали 20 больных в тяжелой форме. Среди тех, кто получил прививку, не заболел никто. Это дало основания утверждать об эффективности 100%.

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Турция отказалась от российской вакцины

В августе Россия стала первой страной в мире, которая создала вакцину от коронавируса. Из-за такой скорости другие государства опасаются покупать препарат.

В частности недавно Турция отказалась от российской вакцины из-за отсутствия необходимой лабораторной практики.

Источник: Спутник V