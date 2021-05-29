РФ разрешила трем авиакомпаниям прилетать в обход Беларуси

Сразу три европейские авиакомпании получили разрешения на полеты в Российскую Федерацию в обход воздушного пространства Беларуси.
В частности, немецкая Lufthansa сможет совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а австрийская Austrian Airlines и французская Air France – только в российскую столицу.
По словам представителей авиакомпаний, новые маршруты уже были одобрены авиационными властями всех стран.
При этом, как сообщили в Austrian Airlines, рейс Вена-Москва-Вена временно будет получать разрешение на пролет на ежедневной основе.
— Мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты. Особенно после того, как нам удалось договорится о выполнении сегодняшнего рейса, — заказали в пресс-службе авиаперевозчика.
Кроме того, австралийская компания также договорилась о транзитном пролете над РФ своего авиалайнера, который отправился в китайский Нанкин.
Реакция Лукашенко на запрет полетов над Беларусью
На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никого не заставляет входить в воздушное пространство Беларуси.
По его словам, небо над этой страной является безопасным, в отличие от территории Украины, над которой сбили Boeing MH-17.
Он также отметил, что истребитель МиГ-29 был поднят в воздух не для принуждения самолета Ryanair к посадке, а чтобы обеспечить с ним бесперебойную связь.