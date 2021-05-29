РФ разрешила трем авиакомпаниям прилетать в обход Беларуси

Сразу три европейские авиакомпании получили разрешения на полеты в Российскую Федерацию в обход воздушного пространства Беларуси.

В частности, немецкая Lufthansa сможет совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а австрийская Austrian Airlines и французская Air France – только в российскую столицу.

По словам представителей авиакомпаний, новые маршруты уже были одобрены авиационными властями всех стран.

При этом, как сообщили в Austrian Airlines, рейс Вена-Москва-Вена временно будет получать разрешение на пролет на ежедневной основе.

— Мы уверены, что получим разрешение на дальнейшие такие полеты. Особенно после того, как нам удалось договорится о выполнении сегодняшнего рейса, — заказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Кроме того, австралийская компания также договорилась о транзитном пролете над РФ своего авиалайнера, который отправился в китайский Нанкин.

Реакция Лукашенко на запрет полетов над Беларусью

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что никого не заставляет входить в воздушное пространство Беларуси.

По его словам, небо над этой страной является безопасным, в отличие от территории Украины, над которой сбили Boeing MH-17.

Он также отметил, что истребитель МиГ-29 был поднят в воздух не для принуждения самолета Ryanair к посадке, а чтобы обеспечить с ним бесперебойную связь.