Глава Европарламента хочет ужесточить санкции ЕС против России

После санкций против Беларуси Европейский союз должен рассмотреть дальнейшие ужесточенные санкции против России.

Именно к этому призывает президент Европейского парламента Давид Сассоли. Глава парламента призвал к ужесточению санкций против России на фоне ситуации в Беларуси.

— Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать независимые СМИ, — подчеркнул политик.

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Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как очень напряженные, в частности из-за конфликта на востоке Украины.

Задержание Протасевича

Глава парламента также призвал к дальнейшим действиям по освобождению задержанного Романа Протасевича из-под стражи в Беларуси. По его мнению, фотография основателя Nexta должна быть ​​во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте.

23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя после ложного сообщения о минировании. ЕС и США объявили о намерении ввести ужесточенные санкции против Беларуси.

Источник: T-Online