Глава Европарламента хочет ужесточить санкции ЕС против России

После санкций против Беларуси Европейский союз должен рассмотреть дальнейшие ужесточенные санкции против России.
Именно к этому призывает президент Европейского парламента Давид Сассоли. Глава парламента призвал к ужесточению санкций против России на фоне ситуации в Беларуси.
— Мы должны ужесточить санкции против российских чиновников, но также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать независимые СМИ, — подчеркнул политик.
Он охарактеризовал отношения между ЕС и Россией как очень напряженные, в частности из-за конфликта на востоке Украины.
Задержание Протасевича
Глава парламента также призвал к дальнейшим действиям по освобождению задержанного Романа Протасевича из-под стражи в Беларуси. По его мнению, фотография основателя Nexta должна быть во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте.
23 мая самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, принудительно посадили в Минске под сопровождением белорусского истребителя после ложного сообщения о минировании. ЕС и США объявили о намерении ввести ужесточенные санкции против Беларуси.
Источник: T-Online