Россия пытается “проглотить” Беларусь, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите НАТО в Брюсселе.
По словам политика, Литва видит в России серьезную угрозу в связи с ее агрессивным поведением.
Также Науседа подчеркнул, что НАТО должен дать четкий, единый и решительный ответ на эту ситуацию.
— Еще очень важно то, что мы видим попытки России “проглотить” эту страну (Беларусь, — Ред.). Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, — сказал президент о ситуации в Беларуси.
ПДЧ для Украины и Грузии
Кроме российско-белорусского вопроса, Гитанас Науседа высказал свое мнение относительно предоставления Украине и Грузии ПДЧ для вступления в НАТО.
Он заявил, что Альянс должен придерживаться тех обещаний, которые уже дали в 2008 году на Бухарестском саммите, относительно перспективы членства в НАТО.
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