Россия пытается “проглотить” Беларусь, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на саммите НАТО в Брюсселе.

По словам политика, Литва видит в России серьезную угрозу в связи с ее агрессивным поведением.

Также Науседа подчеркнул, что НАТО должен дать четкий, единый и решительный ответ на эту ситуацию.

— Еще очень важно то, что мы видим попытки России “проглотить” эту страну (Беларусь, — Ред.). Беларусь теряет последние элементы независимости, и эти тенденции очень опасны, — сказал президент о ситуации в Беларуси.

ПДЧ для Украины и Грузии

Кроме российско-белорусского вопроса, Гитанас Науседа высказал свое мнение относительно предоставления Украине и Грузии ПДЧ для вступления в НАТО.

Он заявил, что Альянс должен придерживаться тех обещаний, которые уже дали в 2008 году на Бухарестском саммите, относительно перспективы членства в НАТО.

Другие новости о саммите НАТО в Брюсселе читайте на Фактах ICTV.