В Германии нашли 1,8-тонную бомбу времен Второй мировой войны, эвакуировали 30 тыс. человек
Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.
Эвакуация людей в Германии из-за бомбы
По информации издания, около 30 тыс. человек эвакуировали из их домов после того, как в юго-западном немецком городе Пфорцгайм нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.
Как сообщили в местной полиции, вскоре 1,8-тонную бомбу планируют обезвредить позже, а спасатели проверяют, все ли жители покинули зону эвакуации.
Бомбу HC-4000 нашли во время строительных работ в восточной части города Пфорцгайм, который расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Штутгарта.
Вскоре городские власти заявили, что бомба не представляла непосредственной опасности для населения.
Однако в городе создали зону эвакуации радиусом 1,5 километра, пока спасатели, полиция и специалисты по взрывоопасности готовились к обезвреживанию бомбы.
По словам официальных лиц, бомба содержит около 1,35 тонны взрывчатого вещества.
В издании обратили внимание, что даже спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны в Германии все еще до сих пор находят бомбы тех времен, которые не взорвались.