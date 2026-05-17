В Германии эвакуировали 30 тыс. человек из-за найденной 1,8-тонной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur.

По информации издания, около 30 тыс. человек эвакуировали из их домов после того, как в юго-западном немецком городе Пфорцгайм нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Как сообщили в местной полиции, вскоре 1,8-тонную бомбу планируют обезвредить позже, а спасатели проверяют, все ли жители покинули зону эвакуации.

Бомбу HC-4000 нашли во время строительных работ в восточной части города Пфорцгайм, который расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Штутгарта.

Вскоре городские власти заявили, что бомба не представляла непосредственной опасности для населения.

Однако в городе создали зону эвакуации радиусом 1,5 километра, пока спасатели, полиция и специалисты по взрывоопасности готовились к обезвреживанию бомбы.

По словам официальных лиц, бомба содержит около 1,35 тонны взрывчатого вещества.

В издании обратили внимание, что даже спустя более 80 лет после окончания Второй мировой войны в Германии все еще до сих пор находят бомбы тех времен, которые не взорвались.

