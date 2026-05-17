Супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась, как выбирает одежду в собственной гардеробной с дочерью.

Меган Маркл поделилась фото с дочерью

В Instagram Меган Маркл поделилась селфи, на котором она стоит перед зеркалом в своей туалете. На ней розовый тренч, рядом сидит ее 4-летняя дочь Лилибет.

– Маленькая помощница мамы, – написала Меган в подписи.

Сейчас смотрят

Стоит отметить, что этот милый снимок появился за день до того, как Меган отправилась в Швейцарию для участия в важном мероприятии – в открытии Мемориала Утраченный экран на площади Наций в Женеве.

Вместе с ней в событии примут участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения доктор Тедрос Адханом Гебрейесус, пострадавшие от онлайн-агрессии мировые лидеры в области здравоохранения и семьи.

Это происходит в канун открытия 79-й Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.