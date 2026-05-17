На временно оккупированных территориях Запорожской области российские силовики приступили к принудительному изъятию гладкоствольного оружия у местных охотников для войны против Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Изъятие оружия у охотников на оккупированной части Запорожья

Отмечается, что российские силовики подают изъятие оружия у охотников на оккупированной части Запорожья как “добровольную и благотворительную передачу”.

Однако Центр национального сопротивления располагает информацией о том, что на самом деле оружие отбирают под давлением и угрозами уголовных дел.

Сообщается, что в Мелитополе оккупанты уже заявили о передаче 14 единиц охотничьего оружия российским военным.

– Формально участие в такой акции называют добровольной, однако владельцам прямо намекают, что в случае отказа могут возникнуть проблемы с Росгвардией и оккупационной полицией, – говорится в сообщении.

По информации источников, российские силовики пытаются запугать охотников возможными проверками, обысками и открытием уголовных производств за “незаконное хранение” или другие надуманные нарушения.

Поэтому большинство владельцев вынужденно соглашаются на передачу оружия оккупантам, утверждает Центр национального сопротивления.

Там добавили, что российская армия намерена использовать гладкоствольное оружие для борьбы с FPV-дронами на фронте, поскольку имеет большие потери и нехватку специализированного оборудования.

