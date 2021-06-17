Президент США Джо Байден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным объявил перечень секторов, осуществления кибератак на которые абсолютно недопустимо.
В него вошли 16 ключевых секторов, сообщает корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
Среди них:
- торговые объекты;
- химическая промышленность;
- система коммуникаций;
- жизненно важные производства;
- дамбы;
- оборона страны;
- система оказания срочной медицинской помощи;
- энергетические объекты;
- система здравоохранения;
- сельское хозяйство;
- финансовая сфера;
- ядерные объекты;
- информационные технологии;
- а также правительственные учреждения;
- транспортная система;
- объекты водоснабжения.
Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:
1 chemicals
2 commercial facilities
3 communications
4 critical manufacturing
5 dams
6 defense
7 EMS
8 energy
9 financial
10 food/ag
11 govt facilities
12 health care
13 IT
14 nuclear
15 transportation
16 water. https://t.co/2useFN7CMv
— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021
Российские кибератаки на США
В июне 2021 была зафиксирована возмутительная кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, в совершении которой подозревают хакеров из РФ.
Преступники использовали программы-вымогатели, с помощью которых заблокировали доступ в компьютерные системы компании и требовали выкуп за его восстановление.
Генеральный директор JBS сообщил, что компания выплатила преступникам $11 млн.