Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Росія
Софія Зінов'єва |

Байден заявил Путину о недопустимости атак на 16 важных секторов

Байден і Путін

Президент США Джо Байден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным объявил перечень секторов, осуществления кибератак на которые абсолютно недопустимо.

В него вошли 16 ключевых секторов, сообщает корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Среди них:

  • торговые объекты;
  • химическая промышленность;
  • система коммуникаций;
  • жизненно важные производства;
  • дамбы;
  • оборона страны;
  • система оказания срочной медицинской помощи;
  • энергетические объекты;
  • система здравоохранения;
  • сельское хозяйство;
  • финансовая сфера;
  • ядерные объекты;
  • информационные технологии;
  • а также правительственные учреждения;
  • транспортная система;
  • объекты водоснабжения.

Российские кибератаки на США

В июне 2021 была зафиксирована возмутительная кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, в совершении которой подозревают хакеров из РФ.

Преступники использовали программы-вымогатели, с помощью которых заблокировали доступ в компьютерные системы компании и требовали выкуп за его восстановление.

Генеральный директор JBS сообщил, что компания выплатила преступникам $11 млн.

Фото: Getty Images

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка