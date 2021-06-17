Президент США Джо Байден на встрече с российским президентом Владимиром Путиным объявил перечень секторов, осуществления кибератак на которые абсолютно недопустимо.

В него вошли 16 ключевых секторов, сообщает корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс.

Среди них:

торговые объекты;

химическая промышленность;

система коммуникаций;

жизненно важные производства;

дамбы;

оборона страны;

система оказания срочной медицинской помощи;

энергетические объекты;

система здравоохранения;

сельское хозяйство;

финансовая сфера;

ядерные объекты;

информационные технологии;

а также правительственные учреждения;

транспортная система;

объекты водоснабжения.

Biden’s list to Putin of sectors off limits for cyber attacks:

1 chemicals

2 commercial facilities

3 communications

4 critical manufacturing

5 dams

6 defense

7 EMS

8 energy

9 financial

10 food/ag

11 govt facilities

12 health care

13 IT

14 nuclear

15 transportation

16 water. https://t.co/2useFN7CMv — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) June 17, 2021

Российские кибератаки на США

В июне 2021 была зафиксирована возмутительная кибератака на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, в совершении которой подозревают хакеров из РФ.

Преступники использовали программы-вымогатели, с помощью которых заблокировали доступ в компьютерные системы компании и требовали выкуп за его восстановление.

Генеральный директор JBS сообщил, что компания выплатила преступникам $11 млн.