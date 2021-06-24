“Обстрел” эсминца Defender: РФ угрожает Великобритании последствиями

Российская Федерация снимает с себя ответственность за любые провокации, которые Великобритания якобы может совершить, после фейкового нарушения границ РФ эсминцем Defender.

Такую претензию в четверг, 24 июня, выдвинул МИД РФ послу Соединенного Королевства Деборе Броннерт.

— Мне был выражен решительный протест по поводу нарушения границы РФ. Россия расценивает такие действия как грубое несоблюдение Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года, — рассказала Броннерт.

По ее словам, особое внимание обращено на последствия будущих провокаций, в случае их возможного повторения.

Defender законно находился возле Крыма

Ранее сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал ситуацию с британским эсминцем Defender в Черном море.

По его словам, экипаж действовал в соответствующей ситуации правильно.

Подробнее об инциденте между ВМФ РФ и Британии читайте в материалах Фактов ICTV.