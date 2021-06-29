Власти Чехии официально потребовали от России компенсации за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Министерство иностранных дел Российской Федерации расценило это как вымогательство.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в мессенджере Telegram.

— Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями, — отметила Захарова.

В конце апреля Чехия обвинила спецслужбы Российской Федерации в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 дипломатов РФ.

Из-за взрыва погибли два человека и еще десятки местных жителей получили ранения, поскольку осколки от снарядов разбросало в радиусе около 800 м от склада.

Согласно данным следователей Чехии, речь идет о сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия требует от России компенсации за взрывы в размере 650 млн крон (около $25,5 млн).

Чешские народные депутаты приняли соответствующее поставление, согласно которому финансы за причиненный ущерб уйдут на восстановительные работы и компенсацию пострадавшему населению.