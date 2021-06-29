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Факты / Мир / Росія
Юлія Захарченко |

Чехия требует от России компенсации за взрывы во Врбетице

Чехия требует от России компенсации за взрывы во Врбетице

Власти Чехии официально потребовали от России компенсации за ущерб от взрывов на военных складах в деревне Врбетице в 2014 году. Министерство иностранных дел Российской Федерации расценило это как вымогательство.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в мессенджере Telegram.

— Обычно действующих подобным образом — без суда и следствия, с угрозами и оскорблениями требующих денег — называют вымогателями, — отметила Захарова.

В конце апреля Чехия обвинила спецслужбы Российской Федерации в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году и выслала 18 дипломатов РФ.

Из-за взрыва погибли два человека и еще десятки местных жителей получили ранения, поскольку осколки от снарядов разбросало в радиусе около 800 м от склада.

Согласно данным следователей Чехии, речь идет о сотрудниках российской разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чехия требует от России компенсации за взрывы в размере 650 млн крон (около $25,5 млн).

Чешские народные депутаты приняли соответствующее поставление, согласно которому финансы за причиненный ущерб уйдут на восстановительные работы и компенсацию пострадавшему населению.

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Фото: Dreamstime

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