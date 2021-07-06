ФСБ Российской Федерации заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула генконсульства Эстонии Марта Лятте.
Лятте обвиняют в якобы попытке получить закрытую информацию от гражданина России.
В ФСБ заявили, что дипломата “поймали на горячем” и он несет враждебный характер по отношению к Российской Федерации.
В ведомстве заявили, что к иностранному консулу применят предусмотренные международным правом меры.
Согласно международным нормам, дипломаты являются неприкосновенны лицами в стране пребывания, и в случае нарушения закона их можно лишить права пребывания.
В МИД Эстонии обвинения назвали безосновательными и заявили, что это очередная провокация со стороны РФ.
17 апреля 2021 года ФСБ выдвинула похожие обвинения консулу Украины Александру Соснюку.
В спецслужбе утверждали, что дипломат якобы пытался получить закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.
Российская Федерация выслала консула за пределы государства, а Украина ответила на это зеркальными действиями.
МИД Украины назвал эти действия РФ нападением правоохранительных органов на дипломата.
Подробнее о задержании Александра Соснюка, читайте в материале Фактов ICTV.