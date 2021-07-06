ФСБ Российской Федерации заявила о задержании в Санкт-Петербурге консула генконсульства Эстонии Марта Лятте.

Лятте обвиняют в якобы попытке получить закрытую информацию от гражданина России.

В ФСБ заявили, что дипломата “поймали на горячем” и он несет враждебный характер по отношению к Российской Федерации.

В ведомстве заявили, что к иностранному консулу применят предусмотренные международным правом меры.

Согласно международным нормам, дипломаты являются неприкосновенны лицами в стране пребывания, и в случае нарушения закона их можно лишить права пребывания.

В МИД Эстонии обвинения назвали безосновательными и заявили, что это очередная провокация со стороны РФ.

17 апреля 2021 года ФСБ выдвинула похожие обвинения консулу Украины Александру Соснюку.

В спецслужбе утверждали, что дипломат якобы пытался получить закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов.

Российская Федерация выслала консула за пределы государства, а Украина ответила на это зеркальными действиями.

МИД Украины назвал эти действия РФ нападением правоохранительных органов на дипломата.

Подробнее о задержании Александра Соснюка, читайте в материале Фактов ICTV.