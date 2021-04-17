Вранці 17 квітня стало відомо, що у Санкт-Петербурзі (Росія) затримали українського консула Олександра Сосонюка. Все, що потрібно знати про затримання – читайте у нашому матеріалі.

Чому затримали консула України в РФ

Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила, що українського дипломата Олександра Сосонюка затримали саме тоді, коли він зустрічався з громадянином Росії. Той начебто передавав йому інформацію закритого характеру, яка є у базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

Але про зміст цієї інформації у російських правоохоронних органах не повідомили нічого. Лише зазначили, що така поведінка несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Росії.

Також у ФСБ відразу пригрозили заходами, відповідно до норм міжнародного права.

Реакція МЗС Росії

Із заходами в Росії не забарились. В російське міністерство закордонних справ вже викликали тимчасово повіреного у справах України в РФ Василя Покотило.

Такий крок пояснили начебто протиправною діяльністю консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі. Самого Олександра Сосонюка Росія взагалі вирішила вислати. Він повинен покинути країну до 22 квітня.

– Було оголошено про небажаність його (Олександра Сосонюка, – Ред.) перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня, – повідомили в МЗС Росії.

Реакція МЗС України

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін розповів, що затримання Олександра Сосонюка в Росії було фактично нападом правоохоронних органів РФ на дипломата.

За його словами, вони зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства.

Також Євген Єнін зазначив, що Україна готує відповідь щодо російських дипломатів через затримання Сосонюка. Він додав, що такі дії – це чергова провокація Росії проти України на тлі військової ескалації вздовж кордонів та на території тимчасово окупованого Криму.

Крім того, він запевнив: якщо російська сторона оголосить українського дипломата персоною нон-грата, то Україна буде змушена так само дієво реагувати на таку провокацію.

Що відомо про Олександра Сосонюка

Олександр Сосонюк працює дипломатом у Генеральному консульстві України у Санкт-Петербурзі вже тривалий час. На це вказують дані консульства за жовтень 2012 року.

Він одружений і має двох синів, на що вказують дані у його декларації. Також відомо, що Соснюк живе в Росії на орендованій квартирі. Водночас в Україні його родині належать квартири у Києві та Рівному.

За 2020 рік на посаді консула Олександр Сосонюк заробив у МЗС 173 тис. грн, ще понад 1,4 млн грн він отримав як компенсацію, яка виплачуються відповідно до законодавства України працівникам дипломатичної служби, направленим у довготермінове закордонне відрядження.

Також у власності Сосонюка є автомобіль Ford Focus, придбаний у 2018 році.