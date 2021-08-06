Хакеры из России выложили в даркнет данные банковских карт 1 млн человек. Речь идет о жителях США и других стран.

К преступлению, вероятно, причастны представители хакерской группировки All World Cards.

Об этом говорится в сюжете американского телеканала CNBC, который ссылается на информацию киберкомпании Q6. По данным аналитиков, злоумышленники предлагают информацию по банковским картам другим киберпреступникам бесплатно для рекламной кампании.

Журналисты отмечают, что в ближайшее время злоумышленники начнут использовать данные этих карт, а банки почувствуют последствия.

В опубликованном объявлении хакеров говорится, что банковские карты выпущены в 2018-2019 годах.

Недавно Совет безопасности и обороны ввел санкции против хакеров из России. В июле они создали имитированный сайт президента Украины.

Визуально он был похож на оригинал, однако домен отличался. На портале содержались ссылки, после нажатия на которые на устройство загружались вредоносные файлы.

Недавно об ответственности за кибератаки Россию предупредили в Белом доме. Представитель администрации Джо Байдена Джейн Псаки подчеркнула, что США не обвиняют в этом официальные власти РФ, однако ответят, если они не будут противодействовать такой деятельности.