В нескольких городах Российской Федерации отпраздновали День Независимости Украины.

В частности, поздравительные надписи появились в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Беслане и Моздоке.

СМС для военных и проукраинские граффити: как прошел День Независимости в РФ / 8 фотографий

Граффити также нарисовали в одном из центральных парков Москвы. Там же запустили фейерверки в сопровождении гимна Украины.

Кроме того, российским военным стали приходить смс-сообщения — Крым оккупирован, а Донбасс – это территория независимой Украины.

СМС для военных и проукраинские граффити: как прошел День Независимости в РФ / 4 фотографии

В оккупированном Латугино, что в Луганской области, памятник российскому идеологу, в честь которого и назван город, украсили желто-синими шариками.

Кроме того, там появились надписи 30 на желтом фоне, а также запустили два десятка воздушных шариков в цветах украинского флага.