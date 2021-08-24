Украинскую пловчиху и четырехкратную олимпийскую чемпионку Яну Клочкову второй год не приглашают на празднования Дня Независимости Украины.

В Facebook Яна поздравила Украину с 30-летием независимости и отметила, что ежегодно приезжает в Киев отметить праздник нашей страны, независимо от того где находится в это время. Спортсменка подчеркнула, что для нее это важно.

— Каждый раз меня приглашали на празднование и я была рада разделить этот день вместе с теми людьми, которые также как и я когда-то прославили нашу страну на международной арене. Последние два года этого почему-то не происходит. Может мои медали и медали многих других спортсменов потускнели? — Написала Яна.

Клочкова отметила, что она является самой титулованной спортсменкой Украины, однако ее не пригласили ни на Олимпиаду в Токио, ни на парад к 30-й годовщине независимости Украины. Пловчиха сказала, что так ссвоих чемпионов.

— Много украинских олимпийских чемпионов и спортсменов, не имея возможности быть полезными, постепенно покидают Украину и представляют интересы других стран. Главная причина — в нашем государстве не считают необходимым привлекать наших спортсменов к участию в важных событиях, к разработке различных спортивных программ, не привлекают в качестве советников и помощников, — отметила Яна.

Она заявила, что для того, чтобы этого не происходило — достаточно понимать, что чиновники в нашей стране временны, а олимпийские чемпионы и выдающиеся спортсмены навсегда.

22 августа мы писали, что фигуристка и олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Причины своего решения она не объяснила, однако несколько дней назад достаточно эмоционально отреагировала на отсутствие приглашения на празднование 30-летия независимости Украины.